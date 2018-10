Herr Karl: Der enttarnte Typ des Mitläufers

von Alexander Steenbeck

01. Oktober 2018, 17:06 Uhr

Da klettert einer ungelenk auf die Bühne des „Binchens“, setzt sich umständlich auf eine der dort stehenden Kisten. Grau die Hose, grau-gelb das karierte Hemd, grau der Kittel, grau der Hut. Einer, der überall hinpasst, der nicht auffällt, nie auffällig war, ein Durchschnittskerl.

Dann beginnt er in Wiener Dialekt eine Unterhaltung mit einem jungen Menschen, dem Zuschauer. Mit genussvoll hinausgezögerten Gesten zündet er sich alsbald eine Zigarette an und kommentiert es sogleich mit „Rauchen verboten? Wie soll denn da eine Unterhaltung zustande kommen?“ Wer jetzt denkt, er habe es mit einem zu tun, der voller Eigensinn für seine Überzeugungen eingestanden habe, der irrt. Der Herr Karl ist einer, der skrupellos seine Interessen verfolgt, der besonders arg fand, dass er nie gewusst hat, welche Partei die stärkere war, so dass man sich nicht hat entscheiden können. Das ist sein Credo. Immer auf der richtigen Seite, jedem Herrn jederzeit zu Diensten, mit anderen Worten: immer auf den eigenen Vorteil bedacht, ganz egal, wie es irgendeinem anderen dabei geht. Und für sich selbst immer die passende Erklärung, dass es immer richtig war, was man gemacht hat, Widersprüchlichkeiten jedweder Art inbegriffen. Und, so sagt er, immer mit dem Herzen dabei. Wenn er das erklärt, fasst sich Ernst Konarek, der am Freitagabend das Schauspiel „Der Herr Karl“, geschrieben von Carl Merz und Helmuth Qualtinger und 1961 von letzterem uraufgeführt, im „Binchen“ auf die Bühne brachte, mit rührender Geste ans Herz.

Man möchte dem freundlichen älteren Herrn das gern glauben, allein was man nach und nach über ihn erfährt, lässt einen zutiefst erschrecken. Da ist die Hochachtung gegenüber Hitler, den er zwar als Dämon bezeichnet, von dem er aber im gleichen Atemzug voller geheimer Bewunderung sagt: „Aber man hat die Größe gespürt und die Erinnerung daran möchte man nicht missen.“ Und von dem Juden, der auf der Straße die „Schmierereien gegen die Nazis“ hat wegwischen müssen, ist nicht zu verstehen, dass der anschließend nicht mehr grüßte, wo doch Herr Karl immer grüßt.

Ernst Konarek spielt diesen Mann, von dessen Sorte es zu allen Zeiten viel zu viele gibt, so überzeugend und fesselnd, dass die anfänglichen Lacher im Publikum in Situationen, die er so harmlos komisch klingen lässt, immer mehr verstummen. Treuherzig teilt er seine Schokolade, bietet seinen „Cognac“ an, singt mit voller schöner Stimme und vermittelt auf diese Weise perfekt die angebliche Unbedarftheit dieses Typs Mensch, den man tatsächlich nicht genug fürchten kann.