von Achim Krauskopf

07. Oktober 2018, 18:38 Uhr

Förster Thorolf Wellmer verspricht eine erlebnisreiche Wanderung durch die Stauchmoräne am Hessenstein in einer faszinierenden herbstlichen Stimmung. Die Veranstaltung findet Sonnabend, 13. Oktober, statt, Treffpunkt ist um 15 Uhr am Schleswig-Holsteinischen Eiszeitmuseum im Lütjenburger Nienthal. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder drei.