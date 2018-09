Ostholstein/Plön : Herbststurm zieht übers Land

Etliche Bäume sind bereits umgeknickt und gebietsweise heftige Regenfälle sorgten für Übverschwemmungen.

von Michael Kuhr

21. September 2018, 13:51 Uhr

Der erste heftige Herbststurm zieht aktuell übers Land und sorgt für so manchen umgekippten Baum in den Kreisen Ostholstein und Plön. Wie hier auf der Landesstraße 306 bei Hassendorf in der Gemeinde Bosau mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren viele Bäume oder abgebrochene Äste von den Straßen räumen. Gebietsweise sorgte heftiger Regen auch für Überschwemmungen. Aktuell sind die mehrere Ortswehren aus der Gemeinde Süsel im Einsatz, um Sturmschäden zu beseitigen.