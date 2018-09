Herbstprogramm im Jugendzentrum

von Constanze Emde

28. September 2018, 10:06 Uhr

Die Themen „Kochen“ und „Spielen“ stehen im Mittelpunkt beim diesjährigen Herbstprogramm des Eutiner Jugendzentrums. An zwei Donnerstagen, dem 4. und 11. Oktober, ab 16 Uhr lädt das Team des Jugendzentrums zum Kochduell 2.0 ein. „Das gemeinsame Kochen in Teams war bereits in den Osterferien der Renner und wird jetzt fortgesetzt“, teilt die Leiterin Johanna Wester mit.

Eine Kreativ-Werkstatt zum Thema „T-Shirts selbst gestalten“ gibt es jeweils am Dienstag, 2. und 9. Oktober, von 16 bis 18 Uhr. Dafür hat das Jugendzentrum extra einen Drucker und eine Presse angeschafft. Am Montag, 15. Oktober werden ab 18 Uhr die Brett- und Kartenspiele rausgeholt und „es wird gezockt bis alle müde sind“, scherzt Wester. Für den Ausflug in den Heidepark Soltau am 17. Oktober gibt es noch Restplätze. Wer Interesse hat, kann sich unter 04521 793 270 melden. Neu im Programm: eine Übernachtung im Jugendzentrum von Freitag, 19. Oktober auf den 20. von 19 Uhr bis 10 Uhr. Am letzten Freitag in den Ferien, 19. Oktober, heißt es dann ab 16 Uhr „Grill’n Chill“ im Jugendzentrum. Das Ferienende klingt dann mit einem bunten Nachmittag, Musik und leckeren Grillspezialitäten aus. Das Haus der Jugend in der Lübecker Straße 11 ist in den Herbstferien täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter 04521 793 270 oder im Netz unter www.jugendzentrum-eutin.de.