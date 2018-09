Herbstbelebung führt zu Rückgang der Arbeitslosigkeit

von Alexander Steenbeck

Im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck, der die Hansestadt Lübeck und den Kreis Ostholstein umfasst, waren im September 2018 weniger Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat und im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie zuletzt im September 1981.

Die Arbeitslosigkeit ging in allen Regionen des Agenturbezirkes im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr zurück. Im gesamten Kreis Ostholstein waren Ende September 4615 Arbeitslose gemeldet, ein Rückgang von 236 oder 4,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 373 (7,5 Prozent) Arbeitnehmer weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Das Risiko Älterer arbeitslos zu werden, ist zwar geringer, aber wenn sie arbeitslos sind, haben sie es nach wie vor schwerer, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Im Kreis Ostholstein waren 1827 Frauen und Männer beziehungsweise 39,6 Prozent älter als 50 Jahre. Vor fünf Jahren lag ihr Anteil an allen Arbeitslosen bei 36,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Prozentpunkte zum Vormonat und um 0,4 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 4,4 Prozent zurück.

Im Südbezirk (Geschäftsstelle Hauptagentur Lübeck und Umgebung) der Agentur für Arbeit Lübeck waren im September 9498 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 557 (5,5 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 1.236 (11,5 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 6,6 Prozent (Vorjahr 7,6 Prozent).

Im Mittelbezirk (Geschäftsstelle Eutin und Umgebung) der Agentur für Arbeit Lübeck waren im September 2275 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 98 (4,1 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 148 (6,1 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 5,1 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent).

Im Nordbezirk (Geschäftsstelle Oldenburg und Umgebung) der Agentur für Arbeit Lübeck waren im September 1292 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 41 oder 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 156 oder 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 4,1 Prozent (Vorjahr 4,7 Prozent).

Im gesamten Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 2732 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit um 345 (-11,2 Prozent) zurück. Die Arbeitslosenquote

betrug im September 4,2 Prozent (Vorjahresmonat 4,7 Prozent). Damit hat der Kreis Plön im landesweiten Vergleich die viertniedrigste Arbeitslosenquote unter allen Kreisen. Stormarn bleibt in dieser „Disziplin“ Spitzenreiter mit 3,0 Prozent. „Eine kräftige Herbstbelebung lässt die Zahl der im Kreis Plön registrierten arbeitslosen Menschen deutlich sinken. Der aktuelle Wert von 2732 gemeldeten arbeitslosen Frauen und Männern ist der zweitniedrigste im laufenden Jahr. Schon jetzt liegen wir im Jahresdurchschnitt im Kreis Plön unter der Marke von 3000“, sagte Thorsten Dittkuhn, Leiter der Agentur für Arbeit Kiel. „Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist zudem auf dem niedrigsten Stand in einem September seit der Vorwendezeit.“