Eutin/Offendorf : Herbert Fiedler zeigt „Lebendige Landschaften“

79-Jähriger präsentiert seine Natur-Motive bei einer Ausstellung im Tischbein-Gartenhaus.

von Alexander Steenbeck

01. Juli 2020, 11:44 Uhr

Eutin/Offendorf | Seine Inspiration ist die Natur. Blumen, Wälder, Seen – insbesondere die Landschaft in und um Ostholstein hat es Herbert Fiedler angetan. Seine Eindrücke setzt er seit mehr als 30 Jahren kreativ um. Eine repräsentative Auswahl seiner Werke sind jetzt im Tischbein-Gartenhaus (Stolbergstraße 8) in Eutin zu sehen. Der Kunstkreis Eutin – Fiedler ist seit vielen Jahren Mitglied – zeigt vom 4. bis 26. Juli die Ausstellung „Lebendige Landschaften“ mit Aquarellen und Ölbildern des 79-Jährigen.

Mal farbintensiv, mal dezent, mal großformatig oder auch handlich – Fiedler geht keine ausgetretenen Wege. Jedes Bild ist anders.

Seine Leidenschaft fürs Malen entdeckte der Wahl-Ostholsteiner mit zwölf Jahren in Dortmund. Dort kaufte sich Fiedler damals ein Buch über Ölmalerei. „Ich bin absoluter Autodidakt“, sagt er. Viele Jahre musste die Malerei ruhen – zu sehr nahm ihm sein Gärtner-Beruf in Anspruch. Schließlich hatte er zahlreiche Stände auf den Wochenmärkten in der Region. Auch im Ruhestand bleibt die Natur sein ständiger Begleiter – im Garten und eben in der Malerei. Diese beudetet für den Offendorfer „absolutes Abschalten“. Hochkonzentriert arbeitet Fiedler dann zwei bis drei Stunden lang hochkonzentriert an seinem aktuellen Werk. Nach den nötigen Trockenphasen sind die Motive aus der Region meist nach kurzer Schaffensphase fertig.



Die Ausstellung ist Samstag von 11 bis 17 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr zu sehen. Bei gutem Wetter wird am 4. Juli eine Vernissage mit Kaffee und Kuchen im Garten stattfinden, bei schlechtem Wetter entfällt diese, kündigte Ilse Heberlein, 1. Vorsitzende des Kunstkreises, an. Wer den Künstler selbst und viele weitere seiner Werke kennen lernen möchte, hat dazu in seinem Atelier und Galerie in Offendorf (Seekamp 23) Gelegenheit – Kontakt unter Tel. 0176/ 70846035.