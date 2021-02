Heiße Wecken waren ein Renner

Aus der Eutiner Geschichte: In 22 Lokalen wurden zwischen 1878 und 1914 Heiße Wecken verspielt, verkegelt oder verschossen

Eutin | In einer Zeit, in es sich die weihnachtlichen Pfunde auf den Hüften gemütlich gemacht haben und der Sinn trotzdem noch nicht nach Salat und Quarkspeisen steht, kommt noch eine neue, leckere Kalorienbombe auf den Markt. Ein traditionelles norddeutsches Hefegebäck, das seit Jahrhunderten vor Beginn der Fastenzeit gegessen wird, ist die Heiße Wecke.

Die Lektüre der alten Ausgaben des Anzeigers für das Fürstentum Lübeck, heute Ostholsteiner Anzeiger , belegt: Zum Ende des 19. Jahrhunderts bieten in Eutin verschiedene Bäckereien diese Leckerei an. Bei Bäcker Franz Beuth in der Peterstraße 26 gibt es als Variante Kräuter-Heiße-Wecken. Auch bei Bäckermeister Albert Lötje in der Lübecker Straße 49 wird sie angeboten, Bäcker Ad. Dechow, Kieler Straße (Riemannstraße) 21, führt sie ebenfalls. Überdies haben die Konditorei Otto Grantz am Markt und Bäckerei Carl Spattholz im Haus der Guttempler-Loge, Elisabethstraße 47, Heiße Wecken im Sortiment.

Doch die Hauptverbreitung finden die Heißen Wecken, die es in zahlreichen unterschiedlichen Schreibweisen gibt, über die Gaststätten. Die Szenerie der Lokalitäten in Eutin ist um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert äußerst vielfältig. In der Stadt und der fußgängerfreundlichen Umgebung finden etwa 60 Gaststätten ihr Publikum. Im Verhältnis dazu sind wir heute geradezu unterversorgt mit Restaurants, Lokalen und Kneipen.

Insgesamt lassen sich 22 Lokalitäten nachwiesen, in denen zwischen 1878 und 1914 Heiße Wecken verspielt, verkegelt oder verschossen werden. Der Boom ist so heftig, dass sich die „Regierung“ im Februar 1904 zu einer Klarstellung bemüßigt fühlt, denn auch für das Spielen um Heiße Wecken wird eine Genehmigung verlangt. Diese Veranstaltungen finden zwischen Mitte Januar und Anfang März statt.

Im „Bürgerlichen Brauhaus“, Lübecker Straße 13-15, das aus der einstigen Dampfkornbrandweinfabrik Evers hervorgegangen ist, wird bei Gastwirt Wilhelm Albers kurz vor dem Ersten Weltkrieg um Heiße Wecken gespielt. Im „Altdeutschen Haus“, Sackstraße (Am Rosengarten) 1, in der „Alten Grenze“, Kieler Straße (Riemannstraße) 41, und im „Voss-Eck“, Voss-Platz 9 bei Gastwirt Kasch, finden zahlreiche Spielabende statt, in denen Heiße Wecken als Gewinn winken. Die Mitglieder der Familie Kasch, die über mehrere Generationen hier die Wirtsleute stellt, hat eine so große Popularität, dass zeitweise überlegt wird, den heutigen Voss-Platz als Kasch-Platz zu bezeichnen.

In der Kieler Straße (Riemannstraße) 7 werden im „Deutschen Haus“ im Jahr 1905 nicht nur Heiße Wecken, sondern auch Kieler Sprotten verspielt. Auch hier geht es bei Gastwirt Schröder meist in den ersten Märztagen „rund“.

Am Langen Königsberg 4, in der „Bliesemannschen Herberge“, später „Bergquelle“, wird zu einem solchen Ereignis auch gleich Gambrinus-Bier ausgeschenkt. Außerdem wird am 28. Februar 1905 die Sperrstunde aufgehoben.

Auch in den nicht mehr existierenden Häusern „Gasthof am See“, Elisabethstraße 17, und im „Gasthof Braasch“, Lübecker Straße 33, gibt es Heiße Wecken, doch im Unterschied zu den anderen Lokalitäten werden sie dort nicht nur verspielt, sondern auch verkegelt.

Die Schwestern Braasch, die das Lokal nach dem Todes des Vaters weiterführen, starten im Jahr 1920 nochmals den Versuch, damit Gäste ins Haus zu locken, es ist aber wohl nicht erfolgreich, denn es bleibt ein einmaliges Unterfangen.

Ebenfalls in der „Bierquelle“, die später „Kaiserhof“ und nach der Revolution dann „Bürgerhof“ heißt, Lübecker Straße 32, gibt es unter Christian Schäfer Glücksspiel um das Hefegebäck. Der Ausspann Weidestraße 2, „Stadt Lübeck“, verbindet das Spiel mit einem Bockbieranstich.

Am Marktplatz gibt es gleich drei Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Im heutigen Brauhaus, Markt 11, ab 1848 als „Stadt Kiel“ bekannt, gibt es zum Spiel auch Tanzmusik. Gastwirt Walter Knickrehm, der 1919 seine Gaststätte, Markt 14, aufgibt und „Stadt Altona“ zum „Konsum“ umgebaut wird, lässt zwischen 1907 und 1914 ebenfalls regelmäßig die süßen Kuchen verspielen. Auch die jüngst neu belebte Gaststätte „Stumpfe Ecke“ vertreibt unter Wirt Friedrich Langer, der vorher Fuhrwerksbesitzer gewesen ist, sowohl „Lütjenburger Kümmel“ und „Harzer Kräutertrank“ als auch das beliebte Kuchenbrot. Allerdings pflegen weder seine Vorgänger noch sein Nachfolger Otto Buchholz diese Tradition.

Doch auch die Ortschaften rund um Eutin bieten Zerstreuung dieser Art. Auf dem Weg nach Fissau kann man zunächst im „Gasthaus Fissaubrück“ einkehren, im Gasthaus „Fünf Linden“ werden Heiße Wecken im Jahr 1880 sogar verschossen, und im „Fissauer Krug“, heute Gasthof Wittenburg, wird zwischen 1884 und 1911 nahezu jährlich zum Verspielen von Heißen Wecken eingeladen.

Auch im „Bretterkrug“, ab 1907 „Marienthal“ genannt, gibt es das Spiel ums Gebäck. Die Gaststätte stand in der Nähe von Fissaubrück und Neumühle, wo heute die Westtangente läuft. Das Haus fiel am 13. Juli 1941 einem Großbrand zum Opfer.

Heiße Wecken konnte man auch gewinnen im Redderkrug bei Gamal, im Sandfeldkrug bei Zarnekau, in der Gaststätte Gustävel in Sibbersdorf und im Gasthaus Kellersee in Sielbeck.

In Neudorf finden diese Veranstaltungen in der alteingesessenen Gaststätte „Puschaddel“ statt, die 1911 den Namen wechselt und nun „Gaststätte Moser“ heißt.

Man erfährt nichts über die Frage, ob Heiße Wecken auch im „Gasthaus zum Uklei“ oder auch im ehrwürdigen Voss-Haus verspielt werden. Vielleicht ist dieses Amüsement Wirtsleuten wie Holzbach oder der Familie Janus aber auch nicht vornehm genug.

Es ist bisher nicht überliefert, welche Spiele in Eutin gespielt worden sind. Es ist davon auszugehen, dass meist eher einfache Würfelspiele vertreten waren.

Ein Würfelspiel ist ein Glücksspiel, bei dem mit einem oder mehreren Spielwürfeln ein bestimmtes Ergebnis erzielt werden muss. Bisweilen sind kombinatorische Fähigkeiten erforderlich. Diese Spiele waren bereits in der Antike bekannt und in allen Schichten verbreitet.

Nach Tacitus spielten Germanen in nüchternem Zustand mit äußerstem Leichtsinn um Haus und Hof, zuletzt gar um die eigene Freiheit. Im Mittelalter waren sie zeitweise verboten. In englischen Spielsälen gab es um 1800 menschliche Würfelschlucker, die bei Razzien alle Würfel des verbotenen Spiels hinunterzuschlingen hatten.

Andere Spiele, die nachweislich in Eutin gespielt worden sind:

Rakado, ist ein Würfelbrettspiel für zwei bis vier Spieler, mit 16 Spielfiguren und einem sechsseitigen Würfel.

Poch gilt als einer der Vorläufer des Pokerspiels, das sich im 19. Jahrhundert in Amerika entwickelte.

Whist ist in England im 17. Jahrhundert entstanden, für vier Personen mit einem französischen Blatt aus 52 Karten, daraus ging Bridge hervor.





Quellen: Alle Angaben aus dem Anzeiger für das Fürstentum Lübeck, zu den Spielen Wikipedia. Alle Fotos, sofern nicht anders gekennzeichnet: Archiv der Bürgergemeinschaft Eutin(BGE).