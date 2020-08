Rockpoet auf Solotour : Heinz Rudolf Kunze begeistert Plöner Publikum

Große Hits und Anekdoten bei zwei Konzerten in der Nikolaikirche.

16. August 2020, 19:08 Uhr

Plön | Er kann es einfach. Sein Publikum anrühren, hochaktuell zum Nachdenken und zum Lachen bringen und den Zuhörern in der ausverkauften Nikolaikirche in Plön am Sonntag, 16. August, trotz sengender Hitze einheizen.

Nach über 30 Jahren noch einmal neu erfunden

Rockpoet Heinz Rudolf Kunze hat sich nach über 30 Jahren auf der Bühne noch einmal neu erfunden. Sein Soloprogramm „Wie der Name schon sagt“ überzeugte seine Fans.

Die Lieder kennt man: „Dein ist mein ganzes Herz“, „Finden Sie Mabel“ Und sie klangen an in zwei Konzerten jeweils vor rund 110 Leuten. Der Songschreiber hatte seine großen Hits, musikalische Raritäten, Geschichten, Gedichte und lustige Anekdoten im Gepäck.

Flug durch seine fantasievollen Texte

Mit einem Countdown im Kirchenschiff startete er den Flug durch seine fantasievollen Texte und reduzierte sich auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, Mundharmonika, das Klavier und seine Songs. In Sachen Corona dankte er dem Publikum, dass es so brav und ordentlich Abstand halte. „Ist schon absurd, was einem hier abverlangt wird, angesichts voller Strände und Fußballfans, die sich das Wort ,Tor‘ ins Gesicht spucken“, sagte Kunze.

Später erklärte er den Satz „Ich sehe keinen Virus“ zum „Hammersatz des Jahres“ und weiter: „Ich sehe auch keinen Virus, aber vor allem keine Besserung, solange es nicht die Leute hinwegrafft, die so etwas sagen...“

Der Plural von ,der Mensch‘ ist weiblich, was wollt ihr noch? Heinz Rudolf Kunze zum Genderwahn

Genderwahnsinn in der Sprache, „der Plural von ,der Mensch‘ ist weiblich, was wollt ihr noch?" und andere Themen wurden feingeistig beleuchtet.

Es ging auch um schwere Zeiten. Kunze gab seinem Publikum mit auf den Weg: „In der Stunde der Not heißt das erste Gebot: Wir stehen und wir halten zusammen.“ Das neue Programm ist für alle, die Kunzes Weltsicht schätzen, ein Genuss.