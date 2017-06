Heinrich-Harms-Schule bietet jetzt Beach-Volleyball auf dem Schulhof an

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

Die Schulen auf dem Land müssen sich nicht verstecken. Das beweist die Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld. Dort ist gestern ein neues Beach-Volleyball-Feld seiner Bestimmung übergeben worden. Neben der Spielstadt Barcelona und dem Basketball-Feld ein weiteres Highlight auf dem idyllischen Schulhof.

Der Schulleiter der Wilhelm-Wisser-Schule aus Eutin, Sven Ulmer, und der Leiter der Außenstelle in Hutzfeld, Rainer Siemers, eröffneten gemeinsam mit dem Schulchor unter der Leitung von Eva von Lucke das Beach-Volleyball-Feld. Besonders dankten sie den Hausmeistern für ihren Einsatz. Jörg Tamar nahm stellvertretend dafür ein kleines Präsent entgegen.

Rainer Siemers bezeichnete die Eröffnung des Beach-Volleyball-Feldes als einen „Glückstag für die Schule“. Die Idee dazu sei an einem Thementag der Schule von der Fachschaft Sport geboren worden. Dann sei es ganz schnell gegangen: Schulträger, Gemeindevertretung und Fraktionen begrüßten das Vorhaben. „Mit Hilfe der Hausmeister wurde umgehend das Feld angelegt und an eingesetzte Pfosten ein Netz montiert“, freute sich Siemers. Das Feld könne in den Pausen und auch am Nachmittag genutzt werden. Außerdem seien durch Eigenleistung keine Kosten entstanden.

von Michael Kuhr

erstellt am 14.Jun.2017 | 14:22 Uhr