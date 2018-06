Polizeiwache evakuiert : Heiligenhafen: Brief mit Pulver sorgt für Einsatz

In der Polizeistation geht ein Brief mit weißem Pulver ein. Das Gebäude wird evakuiert und der Bereich abgesperrt.

von Arne Jappe

19. Juni 2018, 17:02 Uhr

Heiligenhafen | Am Dienstagmittag ging bei der Heilighafener Polizeistation in der Lauritz-Maßmann-Straße (Kreis Ostholstein) eine Briefsendung mit weißem Pulver ein. Daraufhin wurden umgehend die Räume der Polizei evakuiert und die Feuerwehr verständigt. Der Bereich um die Polizeistation ist seit dem Mittag großräumig abgesperrt. Spezialkräfte aus Hamburg sollen gegen 17.30/18 Uhr am Einsatzort eintreffen, um den Stoff zu untersuchen. Noch ist unklar, worum es sich bei der Substanz handelt.

Nach ersten Informationen wurde der Brief an die Polizeistation in Heiligenhafen adressiert und durch die Deutsche Post ausgeliefert. „Wir können überhaupt noch nichts über die Substanz sagen“, sagte ein Polizeisprecher. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Briefe in dem Zustellfahrzeug mit unbekanntem Inhalt befinden und der Fahrer sich möglicherweise kontaminiert hat, wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Polizeistation abgestellt. Auch ein Fachberater der Gefahrguteinheit Ostholstein ist vor Ort und berät sich immer wieder mit den Verantwortlichen.

Bürgermeister Heiko Müller machte sich ein Bild vor Ort. Schnell wird klar, dass niemand die Verantwortung für den möglichen Unglücksfall übernehmen will. Deshalb soll nun eine Analytische Task Force aus Hamburg zum Einsatzort kommen, die dann vor Ort den Stoff untersuchen kann.

Von wem der Brief ist, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen. „Bis dato gibt es keine Verletzten zu beklagen.“, sagt ein Polizeisprecher. Auch über die Dauer des Einsatzes gibt es keine Informationen. Das sichergestellte Pulver wurde zur Analytik in ein Kieler Labor transportiert.

Mit leichten Einschränkungen konnten die Beamten ihren Dienst aus den Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr heraus aufrechterhalten. Darüber hinaus wurden polizeiliche Einsätze für das Polizeirevier Heiligenhafen über die Regionalleitstelle an die benachbarten Polizeidienststellen vergeben.

