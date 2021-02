Eiskaltes Spaziervergnügen : Heftiger Sturm statt Schnee an der Ostsee

Meterhohe Wellen spülen das Wasser bis hinauf an den Badestrand. Im Binnenland fallen viele Bäume dem Wind zum Opfer.

von Michael Kuhr

07. Februar 2021, 13:30 Uhr

Scharbeutz | Heftiger, Sturm hat am Sonntag die Ostsee aufgewühlt. Wie hier in Scharbeutz bauten sich teilweile meterhohe Wellen auf. Ihre Gischt gefror an der Seebrücke. Eisiger Wind aus Ost stellte das Durchhaltevermögen der Spaziergänger ordentlich auf die Probe. Im Binnenland knickte der Sturm zahlreiche Bäume um – so waren am Nachmittag die Feuerwehren Bosau in der dortigen Plöner Straße und Neukirchen und Scharbeutz unterwegs. In Gronenberg war im Mühlenkamp Windbruch entstanden. Es soll nach Einschätzung der Meteorologen eisig bleiben.

