Kreis Plön : Haushalts-Kürzung des Landes nicht in Stein gemeißelt

Streichungen des Plöner Kreishaushaltes 2020 durch das Innenministerium sind für Landrätin Stephanie Ladwig erklärbar.

von Michael Kuhr

09. Mai 2020, 18:31 Uhr

Plön | Es war ein Haushalt 2020 mit einer Schuldenaufnahme von 6,2 Millionen Euro für erhebliche Investitionen, den der Plöner Kreistag im Dezember 2019 verabschiedete. Das Geld sollte überwiegend für dringend nötig Investitionen in die Schulen ausgegeben werden. Doch die Kommunalaufsicht der Kreise beim Schleswig-Holsteinischen Innenministerium machte den Plönern einen gehörigen Strich durch die Rechnung: Die Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf jeweils zehn Millionen Euro gekürzt. Doch Landrätin Stephanie Ladwig beuhigt: „Die gekürzte Genehmigung des Etats 2020 ist nicht in Stein gemeißelt.“

Ladwig blickt zurück auf den Haushalt 2016 mit einem Defizit von 115.900 Euro und drei aufeinander folgenden Jahren mit Überschüssen im Kreishaushalt. „Auf den ersten Blick kann man bei dieser Kürzung zum Schluss kommen, dass es sich dabei um eine massive Reduzierung der für Investitionsvorhaben des Kreises zur Verfügung stehenden Mittel handelt“, rechnet sie vor. Da die Kommunalaufsicht in ihrer Genehmigungsverfügung aber zugleich eine Aufstockung des Kreditrahmens sowie des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Aussicht gestellt habe, sei es aber gut möglich, dass der Kreis letztlich auf die Umsetzung keiner seiner Investitionsvorhaben verzichten müsse.

Die Landrätin berichtet aus dem Schreiben der Kommunalaufsicht vom 14. April, in dem die Umsetzungsquote investiver Maßnahmen des Kreises kritisiert werde. Diese lag 2018 bei rund 47 Prozent und sank 2019 auf knapp 44 Prozent. Doch in seiner Haushaltsverordnung fordere das Innenministerium eine Mindestquote von 60 Prozent. Ladwig: „Aufgrund der zu niedrigen investiven Umsetzungsquote der Vorjahre geht die Kommunalaufsicht davon aus, dass der Kreis aus Vorjahren noch Investitionsvorhaben zu Ende führen muss.“ Deshalb bestehen in Kiel offensichtlich Zweifel, dass der Kreis die im Haushalt 2020 veranschlagten Mittel für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch nehmen wird.

Sofern es dem Kreis aber gelingt, den Nachweis zu führen, dass eine erhöhte Genehmigung der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen dem Ziel einer vertretbaren investiven Umsetzungsquote im Haushaltsjahr und in den Folgejahren nicht im Wege steht, hat die Kommunalaufsicht sogar entsprechende Aufstockungen in Aussicht gestellt. Stephanie Ladwig kündigte an, die Kreisverwaltung werde nun prüfen, „welche Vorhaben in diesem Haushaltsjahr umsetzbar sind bzw. bei welchen Projekten eine teilweise Verlagerung der Haushaltsmittel in die Folgejahre möglich ist, ohne dass diese grundsätzlich in Frage gestellt werden müssen“.

Ladwig erläutert, wie es zu dem hohen Investitionsbedarf gekommen ist: „Der Kreis investiert in viele komplexe Großprojekte, die sich von der politischen Beschlussfassung über die Planung bis hin zur Fertigstellung teilweise über viele Jahre hinziehen. Nur wenn eine haushalterische Bindung für diese Jahre vorliegt, dürfen Projekte überhaupt ausgeschrieben werden.“

Das Land hatte 2018 bei allen Schulträgern den Sanierungsbedarf ihrer Schulliegenschaften abgefragt und im Rahmen eines Förderprogrammes, nach Priorisierung aller benannten Projekte, eine mögliche Förderung in Aussicht gestellt. Daran hat sich auch der Kreis Plön für seine Schulen beteiligt. Da der Kreis Plön bezüglich möglicher Sanierungsmaßnahmen der eigenen Liegenschaften schon immer vorausschauend gearbeitet hat, konnte man trotz sehr kurz bemessener Antragsfristen schnell reagieren und Maßnahmen benennen. Ladwig: „Auch hier hatte der Kreis Plön vorausschauend bereits die erforderliche politische Beschlussfassung inklusive der haushalterischen Notwendigkeiten geklärt.“ Erhebliche Maßnahmen, wie die Sanierung des Gymnasiums in Heikendorf, seien sogar explizit auf Vorschlag der Selbstverwaltung beschlossen worden.

Wie geht es nun weiter? „Der Kreis Plön wird gegenüber dem Land geltend machen, dass es sich überwiegend um Schulinvestitionen handelt, zu denen der Kreis als Träger aller vier Gymnasien und des Berufsbildungszentrums gleichsam verpflichtet ist, zumal die derzeitige Zinssituation auch dazu einlädt.“ Darüber hinaus hätten Bund, Land und teilweise auch die EU die Kommunen gedrängt, in Schulbausanierungsmaßnahmen zu investieren und dies mit erheblichen Zuweisungen aus großen Förderpaketen auch finanziell unterstützt und deutliche Anreize gegeben. Sie werde dem Land mitteilen, dass viele der veranschlagten Projekte bereits begonnen wurden oder in der Planung sehr weit fortgeschritten seien.

Landrätin Stephanie Landwig hat interveniert: „Das Land hat dem Kreis gegenüber auch schon mitgeteilt, dass eine Erhöhung der in der Genehmigung gekürzten Mittel unter bestimmten Voraussetzungen unbürokratisch und zügig erfolgen könne, wenn entsprechende Einzelanträge gestellt werden.“ „Die gekürzte Genehmigung des Etats 2020 sei daher nicht in Stein gemeißelt, der Kreis Plön müsse nur im Rahmen von weiteren Prüfungen durch das Ministerium nachweisen, dass die geplanten Maßnahmen auch tatsächlich umsetzbar sind.