Haus und Grund eröffnet eigene Geschäftsstelle in Eutin

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 15.Jan.2018 | 00:52 Uhr

Ob Krach mit dem Nachbarn, die neuesten Mietvertragsformulare oder Beratung beim richtigen Versicherungsschutz – der Haus- und Grundeigentümerverein Eutin berät seine Mitglieder bei allen Fragestellungen. Ab sofort findet das nicht mehr nur telefonisch statt, sondern in einer eigenen Geschäftsstelle direkt in den Räumen der Postbank Immobilien GmbH am Berliner Platz.

„Die Räume sind für uns ideal“, sagte Geschäftsführer Wilderich von Dalwigk bei der feierlichen Eröffnung am Samstag. Vor der Tür sind Parkplätze, in der Filiale ist Raum für Rechtsberatung und entspannte Gespräche. „Oberstes Ziel ist bei uns eine vernünftige Lösung für beide Seiten“, erklärt von Dalwigk. Diese Philosophie sei lange Bestandteil des Vereins.

Zur neuen Geschäftsstelle hat aber nicht nur der Landesverband geraten – aufgrund der Mitgliederzahl von 1136 in Eutin, sondern dies sei dem Arbeitsaufkommen geschuldet. „Unser Geschäftsführer kann das einfach nicht mehr alles von Zuhause aus erledigen“, sagt Vorsitzende Kerstin Claußen. Rund 30 Anfragen und mehr habe von Dalwigk pro Woche. Die Geschäftsstelle hat ab sofort montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr auf sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr. Eine kostenlose Rechtsberatung durch Fachjuristen des Ortsvereins erfolgt mittwochs zwischen 14 und 15 Uhr. Der Landesverband berät in Rechtsfragen jeden ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 16 Uhr. Bei Anfragen außerhalb dieser Zeit läuft ein Anrufbeantworter (04521/78142).

Elgin Lohse (CDU) war als stellvertretende Bürgermeisterin vor Ort. Sie kenne aus eigener Mitgliedschaft die Vorzüge von Haus und Grund: „Wir haben in Eutin eine große Anzahl an Haus- und Grundbesitzern für die diese Vereinigung wichtig ist. Besonders in Streitfragen ist die Beratung gut, da hier niemand etwas verkaufen möchte, sondern neutral beraten wird.“