Haus des Gastes wird abgerissen

Das Haus des Gastes an der Eutiner Stadtbucht soll umgehend abgerissen werden – das entschieden die Mitglieder des Bauausschusses am Mittwochabend mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP. SPD und FWE stimmten dagegen. Außerdem beauftragte der Ausschuss die Verwaltung, für eine Interimszeit von maximal zwei Jahren eine temporäre gastronomische Lösung zu finden sowie einen öffentlich zugänglichen Sanitärcontainer schnellstmöglich zu beschaffen. Schon jetzt gibt es laut Verwaltung mehrere Interessenten aus der Region für einen gastronomischen Betrieb.

Am 7. Mai, beim zweiten Bürgerentscheid in der Sache, entschied sich die Mehrheit der Eutiner Wähler gegen den Erhalt und die Sanierung des Haus des Gastes. Ursprünglich war der Abriss des Gebäudes für 2020 vorgesehen. Die Mittel (100 000 Euro) stehen jedoch längst im Haushalt bereit und der Fördergeber habe einem Vorziehen der Maßnahme zugestimmt, heißt es in der Vorlage.

Reinhard Sohns, Geschäftsführer von „Die Ostholsteiner“, hatte bereits vor dem Bürgerentscheid seine Idee eines Integrationshotels an dem 1a-Standort der Öffentlichkeit vorgestellt und lief damit beim Bürgermeister durch offene Türen (wir berichteten). Auch die Fraktionsvorsitzenden zeigten sich überwiegend positiv beeindruckt. Um die Entwicklung dieses Vorhabens voranzutreiben, brauchte es den Abrissbeschluss. Das sportliche Ziel der Verwaltung ist es laut Simone Handschuck, kommissarische Bauamtsleiterin, die Fläche zum Stadtfest am dritten August-Wochenende bespielen zu können.

Als nächstes muss der B-Plan im Stadtentwicklungsausschuss geändert werden, um auf einer Gemeinbedarfsfläche, die derzeit ausgewiesen ist, eine Hotelansiedlung möglich zu machen. Gespräche mit dem „ernsthaft interessierten Investor“ „Die Ostholsteiner“ laufen seit dem Entscheid. Nun gehe es darum, einen grundstücksbezogenen Vertrag zu entwickeln, „der dem Investor Handlungsspielraum gebe, innerhalb einer begrenzten Zeit die Entwicklung eines Integrationshotels mit allen zu berücksichtigenden Belangen zu betreiben und im Anschluss umzusetzen“, heißt es in der Vorlage. Sohns steht bereit: „Sobald ich grünes Licht bekomme, fange ich mit der Auslobung des Wettbewerbs an.“ Ein Verkehrswertgutachten soll als Basis für einen Vertrag gelten. Erbbaurecht oder Veräußerung seien denkbar, heißt es.

von Constanze Emde

erstellt am 09.Jun.2017 | 00:26 Uhr