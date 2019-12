Malente : „Haus & Grund“ kritisiert „Regensteuer“

Jörg Montag vom Eigentümerverband Malente warnt vor den Folgen einer bürokratischen Satzung für Grundeigentümer.

05. Dezember 2019

Malente | Hauseigentümer sind nicht begeistert, einige zeigen sich auch ziemlich angefressen. So beschreibt Jörg Montag, Ortsvorsitzender des Eigentümerverbands „Haus & Grund“, die Stimmung unter Betroffenen, die Malente künftig zur Kasse bitten will, wenn sie Regenwasser von ihren Grundstücken in die öffentliche Kanalisation leiten.

Die seit Monaten laufenden Vorbereitungen der Gemeinde zur Einführung einer im Volksmund „Regensteuer“ genannten Gebühr für die Beseitigung des Niederschlagswassers hatte der 350 Mitglieder starke Ortsverein am Dienstag zum Anlass für eine Informationsveranstaltung genommen. Etwa zwei Dutzend Betroffene seien dazu in den Neukirchener Hof gekommen, berichtete Montag.

Art der Datenerhebung in der Kritik

Unmut herrsche vor allem über die Art der Datenerhebung, die einem Fragebogen zugrunde liegt, den die Gemeinde an alle Grundeigentümer verschickt hat. So seien die Grundstücke durch eine von der Gemeinde beauftragte Firma mit einem Flugzeug überflogen und dabei fotografiert worden. Daraus seien dann mit einem EDV-Programm die relevanten, versiegelten oder teilversiegelten Flächen ermittelt worden. „Unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes erscheint dies äußert fraglich“, erklärt der Rechtsanwalt. Um die Rechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise bewerten zu können, habe er den Landesverband von „Haus & Grund“ eingeschaltet, erklärte Montag.

„Viele Möglichkeiten, den Bürger zu piesacken“

Bereits sicher ist sich der Vereinsvorsitzende in einem anderen Punkt. In ihrem Schreiben an die Hauseigentümer berufe sich die Gemeinde neben dem Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und Kommunalabgabengesetz auch auf die Satzung über die Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Malente. Die ist allerdings, wie mehrfach berichtet, noch gar nicht beschlossen. „Das ist mit Sicherheit nicht in Ordnung“, kritisiert Montag.

Weitere Bedenken von „Haus & Grund“ betreffen weniger die Vorgehensweise der Gemeinde als den Inhalt der geplanten Niederschlagswasserbeseitigungssatzung, der später noch eine Gebührensatzung folgen muss. „Das ist eine sehr bürokratische Satzung, die der Gemeinde viele Möglichkeiten offen lässt, den Bürger zu piesacken“, warnt der Jurist.

Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro drohen

Konkret geht es um den Anschluss- und Benutzungszwang. Zwar „kann“ die Gemeinde laut Satzungsentwurf Grundstückseigentümer davon auch befreien, doch dies ist an zahlreiche Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft. So muss die Befreiung etwa „wasserwirtschaftlich unbedenklich“ sein, außerdem müssen die vorhanden Anlagen, etwa Sickerschächte, „den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen“. „Der Teufel steckt im Detail, und man weiß nicht, wie die Gemeinde damit umgehen wird“, gibt Montag zu bedenken. Als Betroffener gerate man schnell in Zugzwang und müsse dann Fachfirmen beauftragen, um Anlagen zu bauen. Wer gegen den Anschluss- und Benutzungszwang verstoße, könne laut Satzungsentwurf immerhin mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro belegt werden.

Von der Einführung der Regensteuer sei übrigens so gut wie jeder betroffen, sagt Montag. Denn die Gebühr sei umlagefähig. Das heiße, der Vermieter könne sich das Geld über die Nebenkosten von seinen Mietern wiederholen.

Betroffene sollen Frist verstreichen lassen

Montag selbst hat seine Bedenken sowohl als Vorsitzender von „Haus & Grund“ als auch für das Grundstück seiner Kanzlei an der Rosenstraße Anfang November schriftlich bei Bürgermeisterin Tanja Rönck geltend gemacht. „Eine Antwort habe ich noch nicht erhalten“, bedauerte er.

Im Fragebogen, den die Gemeinde verschickt hat, sollen sich die Eigentümer zu den identifizierten Flächen äußern. Anzugeben ist etwa, zu welchem Grad sie versiegelt sind, und ob sie in das Kanalnetz entwässern oder ob das von dort abfließende Wasser auf dem Grundstück versickert. Die Gemeinde hatte zwar eine Frist bis zum 4. Oktober gesetzt, Montag hat diese jedoch verstreichen lassen: „Ich warte ab, ob eine Beschlussfassung erfolgt, und dann werde ich gegebenenfalls abgeben.“ Der Anwalt rät Betroffenen, es ihm gleichzutun. Denn andernfalls veranlage die Gemeinde im Wege der Schätzung.

Einen weiteren Tipp hat Montag noch: Er empfiehlt, die Angaben unter Vorbehalt zu machen, da es für Grundeigentümer mitunter schwer festzustellen sei, ob die von der Gemeinde ermittelten Werte korrekt seien. Wenn dann irgendwann ein Gebührenbescheid ins Haus flattere, mit dem man nicht einverstanden sei, reiche das jedoch nicht. Dann müsse man Widerspruch einlegen.