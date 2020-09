Süsel : Haus 77 gehört der Kirchenjugend

Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchenregion Strand hat das ehemalige Küsterhaus in Süsel übernommen

von Achim Krauskopf

25. September 2020, 16:57 Uhr

Süsel | 100 Quadratmeter in einem zweistöckigen Haus und 700 Quadratmeter Garten sind das neue Domizil der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchenregion Strand: Im Schatten der ehrwürdigen Sankt-Laurentius-Kirche in Süsel wurde Donnerstagabend das „Haus 77“ seiner neuen Bestimmung übergeben.

Ursprünglich war das Gebäude mit der Adresse An der Bäderstraße 77 das Haus des Küsters. In den vergangenen 17 Jahren war es aber vermietet. Die Chance, das Gebäude nach dem Auszug der Mieter für die von Diakonin Caron Vehres geleitete Jugendarbeit der Kirchengemeinden Süsel, Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz und Gleschendorf zu nutzen, wurde seit Beginn des Jahres 2020 mit viel Eigenleistung und externer Unterstützung umgesetzt.

Carolin Vehres listete zur Eröffnung eine Reihe von Helfern auf, anonym wie namentlich, die bei der Umgestaltung des Hauses und des Gartens geholfen hätten. Auf dem Freigelände sei mit Spenden eine große Lagerfeuerstelle entstanden. Die werde als Begegnungsort und Treffpunkt während Gruppenstunden und mehrtägigen Freizeiten ihren Zweck erfüllen. Dank Unterstützung der örtlichen Gärtnerei stehe eine große Rasen- und Spilefläche zur Umsetzung des pädagogischen Konzepts zur Verfügung. Hlfe habe es auch bei Einrichtung und neuer Außenbeleuchtung gegeben.

Das Haus 77 biete vielseitige Bedingungen, um Kinder- und Jugendarbeit vor Ort langfristig und kreativ zu gestalten. Vehres: „Wir wollen junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung begleiten und als verlässliche Ansprechpartnerinnen mit Angeboten präsent für sie da sein. Wer sich entwickeln möchte, braucht Rückzugsraum, um wachsen zu können. In diesem Haus wollen wir gemeinsam lachen, uns und Gott begegnen, vieles bewegen, tagen und fragen, ankommen und anfangen, viel erleben und ermöglichen.“

Pastor Matthias Hieber lobte das Engagement des Teams der Jugendarbeit und den Mut, den seit Jahrzehnten genutzten Dachboden im Gemeindehaus für ein komplettes Haus mit großem Grundstück zu verlassen. Umrahmt wurde die Feierstunde mit Musik und eigens für dieses Ereignis vertonten Liedern, die Jugendliche interpretierten.