Harte Kritik an den Schiedsrichtern

von Harald Klipp

23. September 2018, 21:09 Uhr

Im Kellerduell der Verbandsliga Ost unterlag der TSV Malente beim Dobersdorfer SV mit 1:2(1:0) Toren. Dabei reklamierten die Malenter bei beiden Toren der Gastgeber vehement, aber vergeblich, Abseitsstellungen der Torschützen. „Das Schiedsrichtergespann hat die Partie maßgeblich beeinflusst“, meinte TSV-Sprecher Björn Kurr sauer.

Dabei begann die Partie aus Malenter Sicht durchaus vielversprechend. In der 23. Minute erzielte der starke Thore Meyer mit einem unhaltbaren 18-Meter-Schuss die Gäste-Führung. In der Folge hatten wiederum Meyer und Janis Otte sogar Chancen, den Vorsprung auszubauen. Auf der Gegenseite zeichnete sich TSV-Torwart Rene Hohenstein mehrfach aus und vereitelte die Dobersdorfer Gelegenheiten. Ab der 35. Minute spielten die Malenter in Unterzahl, nach Marvin Hays innerhalb weniger Minuten erst die Gelbe und kurz darauf die Gelb-Rote Karte sah.

Trotz Unterzahl hielten die Malenter auch im zweiten Durchgang die Partie offen. In der 73. Minute glich Dobersdorf aus und kam in der 81. Minute zum umstrittenen Siegtreffer. Die Schlussoffensive der Malenter brachte keinen zählbaren Erfolg mehr.

„Diese Niederlage ist sehr unglücklich und kam nur mit Hilfe des schwachen Schiedsrichtergespannes zustande. Eine Punkteteilung wäre aufgrund des Spielverlaufes gerechter gewesen“, sagte Björn Kurr.