Selent : Hansen beim CDU-Gespräch: „Wir sind auf einem guten Weg“

Mit 50 Gästen gut besuchtes Bürgergespräch der CDU in Selent: Die Finanzmittel für ein „Alfa“-Angebot stehen bereit

von Michael Kuhr

13. Februar 2020, 12:30 Uhr

Selent | „Für die Einführung des Alfa-Angebotes stehen für das Amt Selent-Schlesen 100.000 Euro im Haushalt des Kreises zur Verfügung. Damit kann das Vorhaben durch die Verkehrsbetriebe Kreis Plön bereits in diesem Jahr umgesetzt werden“, sagten CDU-Fraktionschef Thomas Hansen und der CDU-Kreisvorsitzende Werner Kalinka bei einem Bürgergesprächsabend vor über 50 Gästen in Selent. Dem CDU-Antrag habe der Kreistag einstimmig zugestimmt.

Bei Anruf-Linien-Angeboten kann zu bestimmten Zeiten mit mindestens einstündiger Voranmeldung auf Busrouten mit dem Taxi zum Buspreis gefahren werden. Hansen und Kalinka: „Ein attraktives Angebot für alle Generationen. Es hilft, die ÖPNV-Beweglichkeit im ländlichen Raum zu steigern.“

Auch zu den Schäden an den Banketten in sechs Gemeinden – durch die Sperrung der Bundesstraße zwischen Selent und Bellin im 4. Quartal des vergangenen Jahres verursacht – gab es eine klare Aussage der CDU-Politiker: Alle sechs betroffenen Gemeinden sollen die Kosten durch FAG-Mittel des Landes, über deren Verwendung der Kreis Plön entscheidet, von der Hand gehalten werden. Dies habe der Hauptausschuss auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion mit 12 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen beschlossen. Man erwarte, dass der Kreistag in seiner Sitzung am 27. Februar diesem Vorhaben so zustimme.

In seinem Eingangsstatement sprach Thomas Hansen weitere aktuelle Themen an. FAG-Reform, die KiTa-Investitionsförderung mit 30 Prozent durch den Kreis, die KiTa-Reform des Landes, erhebliche Investitionen in Schulen, die neue Schnellbuslinie von Lütjenburg nach Kiel, die Stärkung des ländlichen Raumes wie die wirtschaftliche Lage. Hansen: „Wir sind auf einem guten Weg im Kreis.“ Zur Lage der Kreisfinanzen und der steigenden Verschuldung sagte er, der Kreis „geht mit seinen Ausgaben an seine Grenze.“

Eine Diskussion mit vielen Beiträgen prägte den Abend, bei dem es natürlich auch um die Lage im Bund ging. Wirtschaft, Soziales und Ökologie müssten die erkennbaren Säulen der CDU-Arbeit sein, so Werner Kalinka. Thomas Hansen betonte, es müsse eine klare Richtung eingeschlagen werden, „die uns mit anderen unverwechselbar macht“. Eine klare Linie müsse erkennbar sein. Hansen: „Wenn man politische Führung nicht ausübt, muss man sich nicht wundern.“