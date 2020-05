Sierksdorf : Hansapark wartet auf Startsignal – Land arbeitet bereits an Lockerungen

Erste Freizeitparks in Deutschland dürfen öffnen – Blick auf deren Konzepte und die Lage in Sierksdorf.

von Alexander Steenbeck

15. Mai 2020, 13:50 Uhr

Sierksdorf | Zu Pfingsten dürfen viele Freizeitparks – beispielsweise in Bayern und Baden-Württemberg – unter Auflagen wieder öffnen. Im Norden steht ein Start-Termin noch aus – auch wenn nach Auskunft eines Sprechers der Landesregierung bereits an Lockerungen der Corona-Beschränkungen für Freizeitparks und Schwimmbädern gearbeitet wird.

Auch im Hansapark bei Sierksdorf wartet das Team auf ein Startsignal in die Saison 2020. Inhaber Andreas Leicht geht davon aus, dass die Parks im Zuge der Wiederöffnung des Landes für Tagestouristen wieder ihre Tore für Besucher aufsperren dürften. Doch obwohl noch kein Zeitpunkt bekannt sei, liefen die Vorbereitungen für den verspäteten Saisonstart bereits seit Wochen auf Hochtouren.

Eigentlich hätte der Hansapark nach der Winterpause am 28. März wieder öffnen sollen. „Mitten in die Saisonvorbereitungen platzte dann am 15. März die Anordnung des totalen Lockdowns wegen der Corona-Pandemie“, sagte Leicht. Die jetzt seit rund acht Wochen andauernde Schließung sei für das Unternehmen und seine Mitarbeiter wirtschaftlich sehr hart. „Doch wir nehmen das gerne auf uns, um Leben und Gesundheit anderer nicht zu gefährden“, sagte er. Auch eine mögliche Wiedereröffnung in dieser Saison stehe ohne Wenn und Aber unter diesem Vorbehalt, sagte Leicht. Auf dem 460.000 Quadratmeter großen Freiluft-Gelände könnten Abstandsregeln aber relativ leicht eingehalten werden.

Wie eine Wiedereröffnung aussehen kann, zeigt der Blick in Deutschlands größtem Freizeitpark, der Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg), der am 29. Mai und damit fast auf den Tag genau zwei Monate später als geplant seine Sommersaison startet. Es werde verschärfte Hygieneregeln und eine Begrenzung der Besucherzahl geben, sagte eine Unternehmenssprecherin. Zudem werde auf Abstand geachtet.

Das Phantasialand in Brühl (Nordrhein-Westfalen) wird ebenfalls am 29. Mai wieder öffnen. Die Besucherzahl soll auch hier begrenzt werden. Für einen Besuch müsse im Internet ein Ticket für einen festgelegten Tag gekauft werden, so die Betreiber des Freizeitparks .„Ein spontaner Besuch ist in der aktuellen Situation leider nicht möglich“, hieß es. Wie viele Gäste kommen können, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Das Phantasialand dürfe zudem nur mit Mund-Nase-Schutz betreten werden, hieß es weiter. Darüber hinaus müsse der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden.