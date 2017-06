Hansa-Park feiert 40. Geburtstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Krauskopf (2) 1 von 2

Bei rund einer Millionen Besuchern, die der Hansa-Park im Jahr zählt, sind 650 Menschen nur eine kleine Schar. So viele geladenen Gäste bildeten gestern Abend eine Geburtstagsgesellschaft, die das 40-jährige Bestehen des Freizeitparks feierte. Verbunden mit dem Jubiläum wurde die offizielle Einweihung der jüngsten Attraktion, die zweithöchste Achterbahn Europas mit dem Namen „Der Schwur des Kärnan“. Am Fuß des Turmes wurde gestern eine Statue des dänischen Königs Erik VI. Menved enthüllt, der als Bauherr des Originalturmes in Helsingborg im 13. Jahrhundert gilt. An der Enthüllung wirkten neben dem Gesellschafter-Ehepaar Christoph Andreas und Claudia Leicht zwei Bürgermeister mit: Max Sanders aus Helsingborg und Volker Weidemann aus Sierksdorf.

Unter den Gästen, die sich zuvor im Showtheater versammelten, waren bis zum Bundestag alle politischen Ebenen vertreten. Glückwunschreden hielten Landtagspräsident Klaus Schlie, Landesinnenminister Stefan Studt, der Landrat und Präsident des Landkreistages Reinhard Sager sowie Helsingborgs Bürgermeister Max Sander.

Schlie würdigte den unternehmerischen Geist von Andreas Leicht, der dem ganzen Land und dem Tourismus große Dienste erweise. Alle Redner erwähnten die „soziale Ader“ des Ehepaares Leicht, jedes Jahr dürften 20 000 benachteiligte Menschen den Park besuchen, auch für die Jugendfeuerwehrleute des Landes gebe es einen Besuchstag. Mit Blick auf soziales Engagement und Aufgeschlossenheit für gesellschaftliche Herausforderungen bescheinigte Innenminister Studt dem Ehepaar Leicht: „Sie sind einfach tolle Menschen.“ Landtagspräsident Schlie und Landrat Sager erwähnten außerdem die wirtschaftliche Bedeutung des Hansa-Parks bei der Förderung des Tourismus und als Arbeitgeber von bis zu 850 Menschen in der Sommersaison.

Max Sander bekundete Freude, dass der Hansa-Park die Helsingborger an ihre eigene Geschichte erinnere. Zugleich werde ein Beitrag dazu geleistet, den europäischen Geist am Leben zu erhalten. Als Geburtstagsgeschenk hatte Sander ein Wappen der Stadt Helsingborg mitgebracht.

Der ehemalige NDR-Mitarbeiter Christian Schröder moderierte die Geburtstagsgala, bei der das Landesjugendsinfonieorchester unter der Leitung von Leo Siberski zwei Teile aus der Sinfonie spielte, die eigens für den „Schwur des Kärnan“ komponiert wurde. Und die prominente Poetry-Slammerin Mona Harry trug ein Gedicht über den Hansa-Park vor.

Dessen Wiege bildete vor 40 Jahren ein „Lego-Land“, aus dem zunächst ein „Hansa-Land“ und 1987 der „Hansa-Park“ wurden. Seit 1989 leitet Andreas Leicht den Park. Im Gespräch mit Schröder verriet Leicht, dass er einen „Traumjob“ habe: Menschen Freude zu bereiten sei großer Ansporn, den Park weiter zu entwickeln. Zugleich empfinde er Demut und große Dankbarkeit für die Unterstützung und die Treue der Besucher: Die komme zum Beispiel in rund 100 000 Dauerkarten-Inhabern zum Ausdruck.

von Achim Krauskopf

erstellt am 02.Jun.2017 | 20:48 Uhr