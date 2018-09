Hansa-Park ehrt treue Mitarbeiter

von Michael Kuhr

Langjährige Mitarbeiter werden im Hansa-Park als „Konstanten des Erfolgs“ ausgezeichnet. In diesem Jahr zeichnete (von links) Geschäftsführer Andreas Leicht seine Mitarbeiter Guido Mertin, Hans-Jürgen Sell und Henrik Kazanczuk besonders aus. Insgesamt wurden 44 Mitarbeiter mit 510 Jahren Erfahrung im Hansa-Park wertgeschätzt. „Die langjährigen Mitarbeiter sind die maßgebliche Garanten unseres Erfolgs“, sagte Andreas Leicht und bedankte sich für die beständige Loyalität und die tatkräftige Unterstützung der Jubilare. Gerade in der schnelllebigen Gesellschaft sei es nicht selbstverständlich, so lange für einen Arbeitgeber tätig zu sein. Hans-Jürgen Sell ist seit 45 Jahren und Henrik Kazanczuk seit 40 Jahren dabei. Beide hätten das Unternehmen damit schon von dessen „Kindesbeinen“ an begleitet und die Entwicklung zu einem Freizeitpark mit europäischem Niveau mitgestaltet.