Breitband-Ausbau in Ostholstein : Handwerk fit machen für Glasfaser

Bei der Herstellung von Breitbandanschlüssen herrscht viel Unkenntnis – das soll sich dank einer ZVO-Initiative ändern.

von Bernd Schröder

08. Juli 2019, 21:32 Uhr

Sierksdorf | Der Zweckverband Ostholstein (ZVO) hat eine landesweite Initiative angestoßen, mit der Handwerker fit für Glasfaser gemacht werden sollen. „Bei den Hausanschlüssen müssen wir nachlegen, wir brauchen eine Qualifizierungsinitiative“, begründete Gesine Strohmeyer bei einem Besuch von Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Thilo Rohlfs am ZVO-Sitz in Sierksdorf den Anstoß aus Ostholstein.

Die Idee aus Ostholstein ist bei der Landesregierung auf fruchtbaren Boden gefallen. „Wir werden die Qualifizierungsinitiative mit 190.000 Euro unterstützen, kündigte Rohlfs an. Aus seiner Sicht könnte die Idee weit über die Landesgrenzen ausstrahlen. „Das kann ein bundesweites Leuchtturmprojekt sein“, sagte Rohlfs.

Sowohl für die derzeit in elf von 29 beteiligten Gemeinden laufende Verlegung von Leerrohren für Glasfaser als auch für die spätere Nachverdichtung mangele es an kundigen Arbeitskräften, erklärte Gesine Strohmeyer. Denn die Glasfaser-Verlegung ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht, wie der ZVO festgestellt hat. „Da haben wir manchmal das Gruseln bekommen“, beschrieb die Verbandsdirektorin das Vorgehen mancher Firmen.

So müssten etwa Rohrenden fachgerecht verschlossen und Verschmutzungen unbedingt vermieden werden, wie Hinweisen des Breitbandkompetenzzentrums (BKZ.SH) zu entnehmen ist. Das Absägen von Rohren sei tabu. Es führe zu Partikeln, die das Einblasen der Glasfaser behindere.

Das BKZ.SH hat das Qualifizierungsprojekt mit dem Breitband-Projektträger des Bundes „Atene KOM“ und dem Deutschen Institut für Breitbandkommunikation (Dibcom) vorangetrieben. Geplanter Start an vier Standorten im Land ist im Herbst, wenn sich die Auftragslage bei den Handwerksbetrieben etwas entspannt. Insgesamt sollten in einem ersten Durchgang 20 Schulungen für insgesamt etwa 300 Teilnehmer stattfinden, kündigte BKZ.SH-Geschäftsführer Richard Krause an. Die Dauer liege je nach Inhalt zwischen zwei Tagen und einer Woche.

Unterdessen wird der Breitband-Ausbau in Ostholstein teurer als veranschlagt. Die ursprünglich kalkulierten 100 Millionen Euro würden deutlich überschritten, erklärte Gesine Strohmeyer. „Wir wissen nicht, ob es am Ende 130, 140 oder 150 Millionen Euro werden“, sagte sie. Mehrkosten von 30 Prozent seien noch gut. „Wir haben Ausschreibungsergebnisse, die deutlich darüber liegen.“

Ob der ZVO den bereits um ein Jahr auf Ende 2021 ausgedehnten Zeitplan für Abschluss des Projekts einhalten kann, wollte Gesine Strohmeyer nicht vorhersagen. Allerdings sei es noch möglich, bis dahin fertig zu werden – trotz diverser Probleme, die den ZVO zurückgeworfen hätten. Zwei Beispiele: In Röbel seien zwei Spezialfahrzeuge zum Verlegen von Leerrohren von Unbekannten beschädigt worden, was sechs Wochen Verzug verursacht habe; in Malente und Scharbeutz hätten Ausschreibungen wiederholt werden müssen, weil die Anbieter sich als nicht geeignet erwiesen hätten. Hinzu kämen etwa langwierige Verhandlungen über Grunddienstbarkeiten. „Das haben wird unterschätzt“, gab Strohmeyer zu.

Angesichts der Kostensteigerung wolle die Landesregierung den Breitband-Ausbau zusätzlich fördern, sagte Rohlfs. „Dafür sind acht Millionen Euro im Nachtragshaushalt vorgesehen.“

Landesweit gebe es derzeit 17 vom Bund geförderte Breitband-Zweckverbände, erklärte Richard Krause, weitere fünf hätten den Ausbau bereits vor Beginn der Förderung begonnen. Unter den geförderten Projekten sei der ZVO beim Ausbau momentan führend, sagte Krause. Das gelte im Bundesvergleich für das ganz Land, wie Rohlfs betonte. „Die Verfügbarkeit von Glasfaser liegt in Schleswig-Holstein bei 40 Prozent“, sagte er. Auf Platz zwei folge Bayern – mit gerade einmal 11,3 Prozent.