Eutin : Handballer wollen schnellen Hallenbau

HSG Holsteinische Schweiz ist auch deswegen für Standort „Güterbahnhof“.

von Bernd Schröder

15. September 2018, 22:17 Uhr

Die Handballspielgemeinschaft (HSG) Holsteinische Schweiz plädiert für den Bau einer Sporthalle am ehemaligen Güterbahnhof. Hier seien die Chancen für einen baldigen Baubeginn am größten, begründet HSG-Vorsitzender Jochen Degner die Forderung des Vereins, dem etwa die Sportvereinigung Eutin 08 und Turnerschaft Riemann angehören. „Eine mehrjährige Verzögerung wegen Neuplanungen einer Schul- und Vereinssporthalle liegt aus mehreren Gründen nicht im Interesse der HSG“, erklärte Degner.

Momentan gebe es für die HSG mit über 350 Mitgliedern einen Bedarf an Trainings- und Wettkampfstätten für 14 Mannschaften von Jugendlichen und Erwachsenen in Eutin. Die HSG brauche Raum für ihre Sportart, zumal das Angebot in den übrigen Eutiner Sporthallen nicht der Nachfrage der Vereine mit ihren verschiedensten Hallensportarten entspreche. Außerdem befinde sich die Hans-Heinrich-Sievert-Halle im fünften Jahrzehnt ihres Bestehens und werde künftig weiteren Sanierungsbedarf haben. Daher sei eine Reduzierung statt einer Erweiterung des Sporthallenangebots absehbar.

Ein weiteres Argument für den Standort am alten Güterbahnhof sind die Parkplätze. Es sei nicht zu erkennen, dass bei einem Sporthallenneubau am Kleinen See ein ausreichendes Angebot bereitgestellt werde, erklärte Degner. „An Spieltagen unserer jüngsten Teams kommen häufig mehrere Teams aus ganz Ostholstein einschließlich Trainern und Eltern in die Sporthallen.“ Eine Halle an der Lübschen Koppel biete schon von ihrer Zufahrt her keine Grundlage für einen solchen Verkehr, für den dann benötigen Stellplatzbedarf ohnehin nicht, befürchtet er. Außerdem kämen zu Spitzenspielen im Seniorenbereich häufig mehrere Hundert Zuschauer. Auch hier würden erhebliche Verkehrsprobleme entstehen, wie ein Blick auf die Verkehrssituation in Fissau bei Fußballspielen im Fritz-Latendorf-Stadion nachdrücklich belege.

Hinzu käme: Würde die Straße Lübsche Koppel umgebaut, müssten dort mehrere Grundstücke auf Kosten der Stadt gekauft werden, was mögliche Kosten deutlich erhöhe. Eine Tiefgarage wie in der Hans-Heinrich-Sievert-Halle verbiete sich am Kleinen See wegen des Untergrunds.