Hamel ist neuer Gemeindewehrführer

Ämtertausch mit nur einer Gegenstimme / Ortswehren werben um Mitglieder

von shz.de

12. März 2018, 00:44 Uhr

Über einen Wechsel in der Führung der Gemeindewehr Kasseedorf entschieden die 37 anwesenden Kameraden am Freitag in der Mehrzweckhalle in Griebel. Künftig steht der bisherige Stellvertreter Lennart Hamel für Martin Stahl an der Spitze der drei Ortswehren. Hamel erhielt lediglich eine Gegenstimme. Stahl übernahm den Stellvertreterposten.

Mit der Wahl zum Ortswehrführer in Sagau hatte er 2017 die Abgabe der Führung auf Gemeindeebene angekündigt. Der Tausch in der Führung sei für Stahl nur konsequent: „Die meiste Arbeit macht jetzt schon Lennart.“ Hamel führte auch durch die Statistik. Die Zahl der Aktiven sank gegenüber 2017 um neun auf 58. Die Anzahl der Atemschutzgeräteträger blieb konstant bei 14. Zusammen kommen die drei Ortswehren im vergangenen Jahr auf 26 Einsätze. In den ersten zwei Monaten 2018 kam es bereits zu sieben Alarmierungen.

Bürgermeisterin Regina Voß gab zu: „Ich bin gerne Eure Chefin“. In der neuen Gemeindeführung sah sie ein „gutes Team“ und wünschte Hamel die Unterstützung seiner Kameraden. Sie sei zudem froh, dass trotz Rückgang der Mitgliedszahlen neue freiwillige Brandschützer gefunden wurden. Die roten Eimer, mit denen man in den nächsten Wochen jeden Haushalt in der Gemeinde besuchen will, stünden in Sagau bereit. Sobald sie beklebt seien werde die direkte Ansprache möglicher Kameraden für die Ortswehren beginnen, kündigte Voß an.

Marco Schreier mahnte in seinem Grußwort, nicht zu negativ über die Feuerwehr zu reden. „Feuerwehr macht Spaß“, war der Gemeindewehrführer aus Altenkrempe überzeugt. Es müsse nicht immer der Mangel hervorgehoben und von drohenden Pflichtwehren gesprochen werden. Wer Werbung für sich mache, hebe doch auch das positive hervor. „Wir müssen den Menschen sagen, dass sie zu uns kommen sollen, weil es Spaß macht in der Feuerwehr zu sein.“ Für den Kreisfeuerwehrverband wies Andreas Riemke darauf hin, das der Dienst in der Feuerwehr nicht zu bezahlen sei. Eutins Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeld scherzte in seinen plattdeutschen Grüßen in Richtung Bürgermeisterin: „Von der Feuerwehr gibt es für die Investitionen 100 Prozent zurück, von der Bank nichts.“

Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Wehr erhielt Hans Joachim Pooch durch die Bürgermeisterin das Brandschutzehrenzeichen in Silber verliehen. Befördert wurden die Sagauer Ulrich Scharf zum Oberfeuerwehrmann und Bastian Golze zum Löschmeister. Als Jugendwart der Gemeindewehr trägt Oliver Hansen nun die Schulterstücke eines Hauptfeuerwehrmannes drei Sterne. Die Versammlung nutze Hansen, um Tom Meyer und Aenne Bracke die Jugendflamme Stufe eins zu überreichen.