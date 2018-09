Haltestellenkonzept : Halt für Hospitalstraße wird geprüft

von Constanze Emde

20. September 2018, 13:58 Uhr

Kurz nach Eröffnung des neuen Eutiner ZOB meldeten sich Bewohner der Semmelhaack-Gebäude zwischen Hospitalstraße und kleinem See, weil sie mit der Verlegung aller Haltestellen auf die Seite der Bahnhofstraße keine Haltestelle mehr auf ihrer Seite, der Elisabethstraße haben. Von den mehr als 200 zumeist betagteren Bewohnern seien zahlreiche auf Gehhilfen und Rollatoren angewiesen, der Weg unter den Bahnschienen auf die Seite des neuen ZOBs für sie ein beschwerlicher. Auch an die Stadt wurde das Problem herangetragen, die ihrerseits Kontakt mit dem Kreis aufnahm. „Wir sind in Gesprächen mit der Verkehrsaufsicht“, stellte Horst Weppler vom zuständigen Fachdienst des Kreises in Aussicht. Technisch sei das kein großer Aufwand, letzte Fragen würden noch geklärt.