Schönwalde : Halloween-Fan Isa Becker bereitet Spaziergängern im Vorgarten eine gruselige Freude

Avatar_shz von Constanze Emde

01. November 2020, 10:28 Uhr

Schönwalde | Während Innenminister Dr. Heiner Garg vor dem Wochenende noch appellierte in diesem Jahr die Kinder nicht von Haus zu Haus auf Halloween-Tour zu schicken, putzte Isa Becker ihren kleinen Vorgarten an der Bungsbergstraße in Schönwalde ganz besonders heraus. „Wir können den Kindern doch nicht allen Spaß nehmen“, antwortet sie auf die Frage, warum sie den Aufwand betreibt.

Halloween-Virus hat Isa Becker gepackt

Vom Halloween-Virus ist sie bereits seit sieben Jahren infiziert. Nachdem im Hause Becker Motto-Partys zu Silvester üblich waren machte Isa Becker ihren Freunden den Vorschlag einer Halloween-Party nach amerikanischem Vorbild. Die Idee fruchtete und es wurde immer mehr dekoriert und auch mal eine Leiche für das Buffet gebastelt: „Nudelsalat erinnert wirklich an Gedärme, wenn man ihn aus dem Bauch isst.“

Mit dem Umzug nach Schönwalde vor vier Jahren wanderte die in großen Teilen selbst gebastelte Deko in den Garten und wird von Jahr zu Jahr mehr. Was mit zwei Kreuzen auf dem Rasen begann, hat sich zu einer Friedhofslandschaft gemausert. In diesem Jahr wurde auch der Straßenbaum vor dem Gartenzaun mit einbezogen. Eine Hexe auf dem Besen ist mit ihm kollidiert und darunter steht: „Don’t drink and fly“. Diese Installation lässt manchen Autofahrer den Fuß vom Gas nehmen und schmunzeln. „Ich finde es toll, wenn Leute vorbeigehen und sich freuen“, sagt Isa Becker über ihre Motivation die Schönwalder zum Gruseln zu bringen. Seit diesem Jahr ist die Szenerie mit Einbruch der Dunkelheit auch beleuchtet. Pläne für das kommende Jahr sind auch schon gemacht. Dann soll eine Nebelmaschine noch mehr Gruselstimmung verbreiten. „Vielleicht bekommen wir auch noch Soundeffekte dazu“, steckt sich der Halloween-Fan ein großes Ziel. Bei allem steht ihr Mann hilfreich zur Seite: „Für die Technik ist er zuständig.“

Kleine Party mit der Familie – Kinder haben Süßigkeiten am Zaun

Corona schreckt Isa Becker nicht. In ihrem Garten hat sie ein Grabkreuz für das Virus und die zehn Liter Süßigkeiten, die sie in den Jahren zuvor immer in einer großen Schüssel bereitgestellt hatte, waren diesmal in 25 kleine Tüten verteilt und entlang des Gartenzaunes aufgehängt. Am Ende waren noch acht übrig geblieben. Auch die familientaugliche Party mit Gruselkostümen fand statt, aber eben nur mit maximal zehn Personen. Der richtige Umgang mit der Situation ist ihr wichtig. Wenn die Kinder von Haus zu Haus zögen, seien die Abstände an der Tür das kleinste Problem. „Wenn man will und sich an Regel hält, kann man das machen“, sagt Becker und hat dementsprechend auch ihre Kinder losziehen lassen. Dabei galt die Regel: Nur wo eine Laterne draußen steht, wird geklingelt. Vielfach lagen die Süßigkeiten zum Mitnehmen vor der Tür. Es gab aber auch Hausbewohner die sich mit Alltagsmaske die Verse der kleinen Gruselgestalten anhörten. Auch wenn es am Ende weniger Türen als in den vergangenen Jahren waren, hatten dennoch alle ihren Gruselspaß.