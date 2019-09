Süsel / beusloe : Hallenbau verzögert sich weiter – „Gollan“ erklärt sich

Das Recycling-Unternehmen lässt mit dem Bau der vor Jahren versprochenen Halle in Süsel auf sich warten.

Juliane Kahlke

11. September 2019, 16:57 Uhr

Süsel | Das Unternehmen Gollan Recycling wollte bis Ende 2018 eine Lagerhalle errichten. Gestern nannte der Beusloer Betrieb dem Ostholsteiner Anzeiger die Gründe für die Verzögerung.

Geschäftsführer Axel Guttmann teilte mit, dass sich die Halle noch im Planungsstatus befinde. „Die Gründe für die Verzögerung liegen unter anderem in langen Bearbeitungszeiten im Genehmigungsverfahren, aber auch in der höheren Priorisierung einiger Projekte an dem Standort“, sagte Axel Guttmann. Er verwies auf den Bau und die Inbetriebnahme der Aschenaufbereitungsanlage am Süseler Baum und auf die Oberflächenabdichtung der Deponie. Das Unternehmen hatte den Bau der Halle schon vor Jahren angekündigt.

Im Zuge von Baumaßnahmen waren ein Knick und Bäume gefällt worden. Guttmann hatte 2017 übermäßiges Handeln eingeräumt und versprochen, neu zu pflanzen. Dazu befragt, sagte der Recycling-Chef gestern: „Die Ersatzpflanzungen der sogenannten Knicks wurden vorgenommen und bei einer Begehung mit den Vertretern der Gemeinde Süsel vorgestellt.“ Ein vollkommener Sichtschutz sei aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Wachstums der Pflanzen noch nicht gegeben.

Zur benachbarten Brachfläche, dem früheren Hundeübungsplatz befragt, wiederholte Axel Guttmann den Plan, auf der Fläche Abfallbehälter und Gerätschaften lagern zu wollen. Das Unternehmen kaufte die „logistische Dispositionsfläche“ Mitte 2017.