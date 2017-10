Halle in Griebel wird wieder zum Flohmarkt

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Okt.2017 | 12:00 Uhr

Die vom Griebeler Sportverein organisierten Flohmärkte in der Mehrzweckhalle erfreuen sich seit Jahen bei Händlern wie Besuchern ungebrochener Beliebtheit. Am Sonntag, 5. November, ist der nächste Hallenflohmarkt von 8.30 bis 15 Uhr. An knapp 50 Ständen, ausnahmslos von privaten Händlern, werden Haushaltsgegenstände, Kleidung, Kinderspielzeug, Bücher und vieles mehr angeboten. Im Vereinsheim sind Kaffee und Kuchen sowie Herzhaftes zuhaben. Die Flohmarkt-Termine in der Griebeler Mehrzweckhalle im kommenden Jahr stehen auch schin fest: Es sind der 25. Februar und der 4. November 2018. Vormerkungen für diese Veranstaltungen werden telefonisch unter der Rufnummer 04529/9875 oder per E-Mail an info@griebelersv.de entgegengenommen. Frühzeitige Standreservierungen werden empfohlen, da die verfügbaren Verkaufsflächen bislang immer frühzeitig ausgebucht waren. Informationen über den Griebeler Sportverein gibt es auch im Internet.

www.griebeler-sportverein.de