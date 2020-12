Glasfaserausbau in Malente : Halbseitige Sperrungen in Voßstraße und Rosenstraße bis Februar

Für Fußgänger werden Notgehwege auf der Fahrbahn eingerichtet. In Kurvenbereichen wird es Ampeln geben.

Avatar_shz von Bernd Schröder

04. Dezember 2020, 20:08 Uhr

Malente | Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer in Malente von Montag, 7. Dezember, an für längere Zeit einstellen. Mit der Voßstraße und der Rosenstraße wird eine der Hauptverkehrsadern immer wieder eingeengt. Der Grund seien Glasfaser-Bauarbeiten, teilte Bürgermeisterin Tanja Rönck mit. Diese dauerten voraussichtlich bis Februar.

Tempo 30

„Die Bauarbeiten werden in Abschnitten von zehn bis 50 Metern als Wanderbaustelle auf dem Gehweg ausgeführt“, erklärte die Bürgermeisterin. Rosen- und Voßstraße würden dabei zeitversetzt beidseitig ausgebaut. Für Fußgänger werde ein Notgehweg auf der Fahrbahn eingerichtet, so dass es zu halbseitigen Straßensperrungen komme. In Kurven und Kurvenbereichen werde für die Verkehrsregelung zusätzlich eine Baustellenampel aufgestellt. In allen Baustellenbereichen gelte eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Appell an Verkehrsteilnehmer

Da es sich bei der Rosen- und Voßstraße um eine Hauptverkehrsstrecke durch Bad Malente-Gremsmühlen handele und zu Spitzenzeiten morgens, mittags und abends ein großes Verkehrsaufkommen vorherrsche, appellierte die Bürgermeisterin an die Verkehrsteilnehmer, besondere Achtsamkeit auf Fußgänger und Schulkinder zu richten. Sie bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich auf die Verkehrsbehinderungen einzustellen und für den Weg zur Arbeit entsprechend mehr Zeit einzuplanen.