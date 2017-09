Plön : Hagen hat mit dem Rat die CDU verlassen

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 29.Sep.2017 | 14:00 Uhr

Es war ein launiger, aber auch bewegender Abschied. In der Ratsversammlung begründete Oliver Hagen am Mittwoch seine Ende Juni überraschend verkündete Entscheidung, von allen politischen Ämtern zurückzutreten. Und er setzte noch einen drauf: Nach 28 Jahren Mitgliedschaft in der CDU habe er zum 30. Juni auch die Partei verlassen.

„Ich stand erneut vor einem Parteiausschlussverfahren, da ich bei den drei letzten Bürgermeisterwahlen nicht den CDU-Kandidaten unterstützt habe“, erklärte der 46-Jährige. 2004 habe er sich gegen Ferdinand Schwarz ausgesprochen. Ein Parteiausschlussverfahren verlief 2005 im Sande und fand keine Mehrheit. 2015 klebte Hagen in Preetz Plakate für den parteilosen Björn Demmin, 2016 habe er in Plön Lars Winter (SPD) als besseren Kandidaten empfunden.

Hagen: „Alles führte dazu, dass der CDU-Ortsvorstand mich nicht mehr tragbar fand.“ Mit seinem Austritt sei er einem erneut geforderten Parteiausschlussverfahren zuvor gekommen. Er habe lange gezaudert und sich eigentlich erst im Juni 2018 verabschieden wollen. Doch dann erschütterte eine spät erkannte Sepsis sein Leben bis auf die Grundfesten. Er sei erst nach einer Hauptausschusssitzung zum Arzt gegangen, da habe die Überlebenschance bei 50 Prozent gelegen, schilderte Hagen offen seinen gesundheitlichen Zustand vor einigen Monaten. Hinzu kam ein zweiter Bandscheibenvorfall. „Ich habe mich jahrelang selbst vernachlässigt und erkannt, dass ich mein Leben völlig umkrempeln musste.“

Er habe mehr Zeit für die Politik als für seinen Hauptberuf aufgebracht, erklärte er mit Blick auf seine Tätigkeit in der Aus- und Fortbildung für Immobilien- und Bürokaufleute, und insgesamt 14 000 E-Mails erhalten, die sich nur auf seine politischen Funktionen und Ämter bei der Stadt, den Stadtwerken und im Schulverband bezogen. „20 Stunden wöchentlich ehrenamtlich für die Stadt Plön, das war und ist für mich nicht mehr leistbar.“

In den vergangenen Wochen habe er bereits 22,8 Kilo abgenommen. „Der Einsatz hat Spaß gemacht“, dankte Hagen für die freundlichen Reden zu seinem Abschied. „Das hat mich tief berührt.“ Sein Nachfolger im CDU-Fraktionsvorsitz Jan Zender trete ein schweres Erbe an.

Kommunalpolitik sollte nicht die Hauptsache im Leben sein, so Hagen: „Vergesst dabei eure Familien nicht.“

„Wir haben die Entscheidung zu respektieren, auch wenn es schwer fällt“, würdigte Bürgervorsteher Dirk Krüger Hagens lange, erfolgreiche Tätigkeit für die Bürger der Stadt und zählte im Rückblick dessen politische Ämter aus 24 Jahren Kommunalpolitik auf. „Du bist ein gewiefter Taktiker, zielorientiert, mit Blick für das Wesentliche. Geschätzt habe ich Deinen Sinn für Humor, der manche Situation entspannt und erhitzte Köpfe etwas abgekühlt hat. Genießt die gemeinsame Zeit, holt nach, was hintenan gestellt werden musste“, gab Krüger Hagen und dessen Ehefrau Janet mit auf den Weg.

„Du fehlst“, formulierte es Jan Zender. Die Liste der Zuständigkeiten Hagens sei lang gewesen. „Was Du inhaltlich gestemmt hast, war absolut enorm. Du bleibst ein Urgestein der Plöner Kommunalpolitik. Die Fraktion dankt Dir für Deine Verdienste. Wir werden Dich und Deine Kompetenz vermissen.“

Bevor Gerd Weber (Grüne), Verwaltungsratsvorsitzender der Stadtwerke Plön, seinem Vorgänger Hagen Dank aussprach, fand auch SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Pfau „ein paar Worte zum ehemaligen politischen Gegenspieler“. Man habe überwiegend doch gemeinsame Dinge auf den Weg gebracht zum Wohle der Stadt und Krisen gemeistert. „Du hast Dich nie verbiegen lassen und dafür gekämpft“, dankte Pfau „für die gute Zusammenarbeit und die Mühe, die Du Dir gegeben hast.“ Von Bürgermeister Lars Winter erhielt Hagen die Ehrenurkunde der Stadt Plön für seine kommunalpolitische Tätigkeit von 1994 bis 2017, treue Dienste und 14-jährigen Vorsitz im Hauptausschuss.

Gestern meldet sich der Plöner CDU-Ortsvorsitzender André Jagusch zu Wort: „Ein Parteiausschlussverfahren gegen Oliver Hagen stand nie zur Diskussion.“ Hagen hatte Mitte 2016 erklärt, zur nächsten Kommunalwahl nicht erneut als Kandidat zur Verfügung zu stehen. Gegenüber seiner ehemaligen Fraktion und dem Vorstand hatte er dies ebenso wie seinen dann doch vorzeitigen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender stets mit beruflichen und gesundheitlichen Gründen aufgrund der hohen zeitlichen Belastung seiner ehrenamtlichen Funktionen begründet.