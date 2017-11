Hagedorn startet zu weiteren Haustürgesprächen

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:34 Uhr

Unter dem Motto „SPD-Fraktion im Dialog“ startet kommendem Montag eine bundesweite Aktionswoche der SPD. Zum fünften Mal wird Ostholsteins Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn zu Haustürgesprächen unterwegs in Ahrensbök, Oldenburg, Neustadt und Bad Schwartau sein, um vom 13. bis zum 17. November zusammen mit Kommunalpolitikern der SPD in den Nachmittagsstunden an den Haustüren zu klingeln und das Gespräch zu suchen. Dabei wird sie wieder ihre roten Stoffbeutel mit Informationsmaterial und einer Postkarte verteilen, mit der die Bürger ihre Themen und Probleme direkt (ohne Briefmarke) an die SPD-Bundestagsfraktion nach Berlin schicken können.

„Im August und September habe ich während meines Wahlkampfes an etwa 4000 Haustüren zwischen Fehmarn und Reinfeld geklingelt und meine beliebten roten Stoffbeutel mit Informationsmaterial verteilt“, sagte Hagedorn. Mit der jetzigen Aktionswoche möchte sie deutlich machen, „dass wir nicht nur vor Wahlen das Gespräch mit den Menschen suchen, sondern dauerhaft leicht ansprechbar sind und offen für Anregungen“.

Am Montag fällt der „Startschuss“ ab 16 Uhr in Ahrensbök, am Dienstag folgt Oldenburg, am Mittwoch Neustadt und am Freitag besucht Hagedorn Bad Schwartau – für jede „Tür-zu-Tür“-Aktion nimmt sich die Abgeordnete jeweils zwei Stunden Zeit.

„Nach dem Wahldesaster für die SPD im September und der ‚Hängepartie‘ mit den Koalitionsgesprächen durch CDU/CSU, Grüne und FDP in Berlin gibt es eine gewisse Verunsicherung, welche Themen den Menschen denn nun wirklich am meisten ‚unter den Nägeln brennen“, sagt Hagedorn.

Diese Aktionswoche sei nur der Auftakt: Die direkten Bürger-Gespräche sollen auch 2018 fortgesetzt und weiter verstärkt werden, kündigte Hagedorn an.