Händler können sich für Stadtfest anmelden

von Constanze Emde

erstellt am 12.Jan.2018 | 00:14 Uhr

Noch gut sieben Monate, dann findet in Eutin die zweite Auflage des Stadtfestes – organisiert von der Eventmanagerin Claudia Falk – statt. Interessierte können sich ab sofort für den Großflohmarkt am 18. und 19. August anmelden. Der laufende Meter kostet zehn Euro. Neu ist der Kinderflohmarkt, den es in diesem Jahr am Sonntag geben soll. Kinder können ihre Schätze kostenlos verkaufen. Die Anmeldeformulare liegen in diesem Jahr auch in der Tourist-Info am Eutiner Markt aus und können dort ausgefüllt wieder abgegeben werden. „Für diese Unterstützung bin ich wirklich dankbar“, sagt Veranstalterin Falk.



Weitere Infos unter www.stadtfest-eutin.de