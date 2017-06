Händler freuen sich über Rücksicht

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Es ist wieder Ruhe in die Unternehmerschaft eingekehrt“, berichtete Bürgermeister Carsten Behnk bei der jüngsten Stadtvertretung am Mittwochabend im Kreishaus. Wenn er bedenke, mit wie viel Aufregung die Baustelle in der Peterstraße vor Beginn der Arbeiten diskutiert wurde, sei davon nun nichts mehr übrig geblieben – „und das ist auch gut so“.

Die Geschäftsleute vor Ort lobten die Mitarbeiter der Baufirma OTG bereits beim Entfernen der Betontragschicht. „Das war viel leiser als gedacht“, sagte Christian Aldrup damals im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Bauarbeiter vor Ort, das sagen alle befragten Kaufleute rund um die Baustelle, sind „sehr rücksichtsvoll“ und „reagieren bei Anliegen schnell“. Dass es gar keine Umsatzeinbußen gebe, wie Bürgermeister Behnk den Stadtvertretern mitteilte, konnten einige der Kaufleute nicht bestätigen. Aus deren Sicht sei der Umsatz teils ähnlich wie im letzten Jahr, aber dies sei bereits schlechter als das Jahr 2015 gewesen, „wegen der Landesgartenschau“, deshalb hinke der Vergleich. Doch die Umsätze seien „lange nicht so schlecht wie erwartet“ und können nicht zwingend der Baustelle zugeschrieben werden. Zum einen sei der Juni für viele ein schwieriger Monat, da Touristen oft noch nicht da sind oder das Wetter so gut ist, dass es alle samt Einwohner an den Strand ziehe.

Baustellenmanager Thomas Menke zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit der Stadt und der Baufirma: „Sie nehmen wirklich viel Rücksicht auf den Einzelhandel und das finde ich hervorragend. Es ist wirklich toll, wie schnell auf unsere Wünsche eingegangen und reagiert wird.“ So werden die sehr lauten Arbeiten fast ausschließlich vor der Geschäftsöffnung erledigt, die Straße beidseitig passierbar zum Stadtfest sein . Auch die Baubesprechung einmal wöchentlich komme gut an. Für die Geschäfte, die zu LMK gehören, konnte Menke bestätigen, dass es bisher keine Umsatzrückgänge gibt: „Das ist gut und beruhigend, denn es gibt genügend Beispiele in anderen Städten wie Bad Schwartau, in denen es anders gelaufen ist und diese Angst hatten wir auch.“ Stattdessen lassen sich Touristen und Kunden nicht von der Baustelle abschrecken, sitzen teilweise eisleckend neben der Baustelle und schauen zu. „So schnell wie die Menschen arbeiten, schaffen wir es vielleicht, die schnellste öffentliche Baustelle zu werden“, sagt Menke.

von Constanze Emde

erstellt am 23.Jun.2017 | 00:16 Uhr