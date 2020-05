Eutin/Plön : Haarige Corona-Zeiten vorbei

Friseursalons dürfen am Montag, 4. Mai, wieder öffnen. Nadine Schulz hat ihre beiden Filialen in Eutin und Plön vorbereitet.

01. Mai 2020, 12:19 Uhr

Plön/Eutin | Die „haarigen“ Corona-Zeiten haben ein Ende: Ab Montag, 4. Mai, dürfen Friseure wieder ihre Geschäfte öffnen. Nadine Schulz aus Malente und ihre Familie haben ihre „Bel-Hair“-Filialen in Eutin und Plön sorgfältig darauf vorbereitet, um alle Hygienevorgaben und Abstandsregeln einzuhalten.

Acht Seiten Empfehlungen abgearbeitet

Im Laden in der Eutiner Peterstraße und in der Langen Straße in Plön, beide vor zwölf Jahren gegründet, ging es in den vergangenen Tagen geschäftig zu. Acht Seiten „Empfehlungen“ von der Berufsgenossenschaft galt es abzuarbeiten und umzusetzen.

Klebestreifen am Boden, ein Stopp-Schild, an der Tür hängt ein Plakat mit der Bitte, bei Grippesymptomen fernzubleiben. Ein anderes weist darauf hin, vorab einen Termin zu vereinbaren, Abstand zu wahren. Ein Spuckschutz ist an der Decke montiert, schirmt den Tresen ab. Sitzecken sind gesperrt, Zeitschriften und Getränke gibt es nicht mehr. Gleichzeitig dürfen nur zwei Kunden und zwei Mitarbeiter im Laden sein.

Neuerdings werden Termine vergeben, um den Kundenstrom zu lenken. Groß ist die Palette an Desinfektionsmitteln, sie bestimmen den Arbeitsalltag: „Hygienespüler für Umhänge und Handtücher, oder man benutzt Einmalumhänge, Desinfektion für Scheren und Kämme, Stühle und Ablagen, für die Hände“, zählt Friseurin Ursel Schulz, Mutter der Chefin, auf.

Ähnlich wie OP-Besteck kommen alle Scheren und Kämme jeweils eine Viertelstunde in eine Schale mit Desinfektionslösung. Desinfiziert wird nach jedem Kunden. Stühle sind auf Abstand gerückt. Für Mitarbeiter und Kunden sind Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht. Wer keinen hat, kann ihn hier käuflich erwerben.

Am Eingang steht ein Tischchen, darauf Händedesinfektion für Kunden und ein Heft, um Namen und Telefonnummern zu notieren. Um etwaige Infektionswege zurückverfolgen zu können. Empfohlen sei, bei offener Tür zu arbeiten, meint Nadine Schulz. Für bessere Belüftung.

Alle zehn Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wo sonst vier arbeiten, ist die Belegschaft auf jeweils zwei in Schichten reduziert. Sonstige Dienstleistungen wie Augenbrauen und Wimpern färben oder Bart schneiden sind untersagt.

Es ist toll, wir freuen uns, aber es ist eine große Verantwortung, weil wir richtig nah am Kunden arbeiten. Nadine Schulz, Friseurmeisterin

Den Verlust beziffert Nadine Schulz insgesamt auf etwa 50 Prozent der sonstigen Einnahmen pro Tag. Wo sonst sechs Kunden in der Sitzecke warteten, sei nunmehr nur ein Kunde je Friseurin zugelassen. „Finanziell ist das eine Vollkatastrophe“, erklärt die Friseurmeisterin auch rückblickend auf die wochenlange Schließung. Man werde die Preise um zwei bis drei Euro erhöhen müssen. Rund 1000 Euro seien allein in Putzmittel, Plakate, Spuckschutze und Mundschutze für die Mitarbeiter investiert worden, schätzt die Senior-Chefin.

Sie seien die nächsten 14 Tage komplett ausgebucht, sagt Nadine Schulz, ist erleichtert, dass es weitergeht. „Es ist toll, wir freuen uns, aber es ist eine große Verantwortung, weil wir richtig nah am Kunden arbeiten.“