Gymnasien: Weniger Anmeldungen

Es hört sich zunächst nach vielen Schülern an: Fast 1500 Schüler wechseln in Ostholstein zum Schuljahr 2017/18 an die weiterführenden Schulen; 947 sind es im Kreis Plön, 23 200 in Schleswig-Holstein insgesamt. Doch der Blick auf die Vorjahreszahlen zeigt: Besonders beim Wechsel zum Gymnasien sind die Anmeldezahlen gesunken (siehe nebenstehende Tabelle).

Landesweit sind 255 Schüler mehr als im Vorjahr zu verzeichnen, teilte das Bildungsministerium mit. Beim Blick in die Region verzeichnet nur der Kreis Plön einen Zuwachs an Schülern an den weiterführenden Schulen – zumindest bei den Gemeinschaftsschulen mit und ohne Oberstufe. 947 stehen hier 914 Schülern im vergangenen Jahr gegenüber. Das ist ein Plus von 33 Anmeldungen.

Der Kreis Ostholstein wiederum hat bei allen drei Schulformen Einbußen zu verzeichnen: Waren es 2016 noch 1634 Schüler, wollen aktuell noch 1499 auf Gymnasium und Co. wechseln – somit 135 weniger.

Dennoch: Diese Zahlen zeigten, so das Bildungsministerium, die hohe Akzeptanz beider weiterführenden Schularten bei Eltern und Schülern. Die Zahlen ließen jedoch auch in diesem Jahr keinen einheitlichen Trend erkennen: Der landesweite Anteil der Aufnahmen an den Gymnasien sei stabil, es gebe jedoch – wie bereits aufgezeigt – die regionalen Unterschiede.

Für die Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe gelte, dass die Nachfrage nach Schulplätzen landesweit nach wie vor deutlich größer sei als das Angebot an Plätzen. Auch hier gebe es regionale Unterschiede. Einen Anstieg der Zahlen gebe es beispielsweise in Kiel, Flensburg und den Kreisen Steinburg und Pinneberg. Zurückgehende Zahlen vermeldeten die Schulen unter anderem im Kreis Stormarn – und eben im Kreis Ostholstein.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 01.Jun.2017 | 13:51 Uhr