Gute Zeiten für Bewerber

Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt: Mehr freie Plätze verteilen sich auf weniger Jugendliche im Kreis Ostholstein

von Alexander Steenbeck

03. April 2018, 12:13 Uhr

Mehr freie Ausbildungsplätze und weniger Bewerber – das ist kurzgefasst aktuell die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in der Region. Laut Bericht der Arbeitsagentur für Arbeit wurden im Kreis Ostholstein 1489 Ausbildungsstellen zur Besetzung angeboten – 326 mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig haben 695 Bewerber die Berufsberatung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz eingeschaltet, 127 weniger als im Vorjahr. Ende März waren noch 404 Bewerber unversorgt und 1039 Stellen nicht besetzt. Damit kommen derzeit 2,6 Stellen auf einen Bewerber/in (Vorjahr 1,7).

Die Bewerbungsverfahren um Ausbildungsstellen gehen in vielen Branchen jetzt in

die entscheidende Phase. „Ich kann Eltern und Jugendlichen nur empfehlen, einen Ausbildungsberuf in Erwägung zu ziehen und nicht nur einen weiterführenden Schulbesuch ins Auge zu fassen“, sagte Markus Dusch (Foto), Chef der Agentur für Arbeit Lübeck. Für das berufliche Weiterkommen sei der weiterführenden Schulbesuch nicht zwingend erforderlich, weil man sich zum Beispiel auch mit einer betrieblichen Ausbildung zum Meister oder Fachwirt fortbilden kann.

„Die Möglichkeiten mit einer Lehre Karriere zu machen, waren selten so gut. Selbst Jugendliche, die sich noch kurzfristig für eine Ausbildung entscheiden, haben jetzt noch gute Möglichkeiten. Werden Sie aktiv“, empfiehlt Dusch.

Im Gesamtbezirk der Arbeitsagentur Lübeck wurden die meisten Ausbildungsstellen für kaufmännische Dienstleistungsberufe (741) gemeldet – wie zum Beispiel Verkauf, Hotel- und Gastgewerbe. Auch bei den Bewerbern zeigte sich eine Präferenz für Dienstleistungsberufe. Nahezu jeder Vierte (482) strebte dorthin.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Berufe der Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung wie zum Beispiel Speisenzubereitung, Lebensmittelherstellung, Energie- oder Fahrzeugtechnik. Hier wurden 561 Ausbildungsstellen angeboten denen 401 Jugendliche gegenüber stehen.



Infos zu den offenen Ausbildungsstellen erhalten Jugendliche unter Tel. 0451/588-277.