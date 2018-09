Gute Zahl an Bewerbungen für die Stadt

von Constanze Emde

21. September 2018, 21:00 Uhr

Die Werbung für die Azubi-Gewinnung hat sich gelohnt, freute sich Karin Leider vom zuständigen Fachdienst. „Die Zahl der Auszubildenden ist aktuell mit vier in Vollzeit, vier in Teilzeit und zwei Studenten deutlich angestiegen gegenüber der vergangenen zwei Jahre“, sagte Leider. Erstmals konnten zwei Azubis nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung mit unbefristeten Verträgen von der Stadt übernommen werden. Leider hatte gemeinsam mit Kämmerer Andreas Lietzke vor den letzten Haushaltsberatungen dafür geworben, weil befristete Verträge für die Auszubildenden wenig Anreiz zum Bleiben böten, wenn sie in naheliegenden Gemeinden unbefristete in Aussicht hätten. Das aktuelle Verfahren für das Ausbildungsjahr ab 2019 laufe noch, die Bewerberzahl sei mit insgesamt 84 sehr gut.

Insgesamt arbeiten 142 Menschen in der Eutiner Stadtverwaltung, davon 38,5 Stellen im Fachbereich 1 (Zentrale Steuerung und Service), Fachbereich 2 (Bürgerservice und Tourismus) hat 57,25 Stellen, der Fachbereich 3 (Bauen, Stadtentwicklung und Klimaschutz) 40,25.

Der Frauenanteil aller Mitarbeiter beträgt 61,3 Prozent. Der Altersdurchschnitt liegt aktuell bei 46,10 Jahre. In Teilzeit arbeiten bei der Eutiner Stadtverwaltung etwas mehr als ein Drittel aller Mitarbeiter (36,62 Prozent).

Die Fortbildungsquote sei mit 87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nochmals angestiegen, freute sich Leider. Die Schwerbehindertenquote liegt derzeit bei 6,33 Prozent.