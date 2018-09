Gut gespielt und nicht belohnt

Fußball-Oberliga: Eutin 08 verliert mit 2:3(1:1) Toren gegen den SC Weiche Flensburg 08 II und wartet weiter auf den ersten Heimsieg

von Harald Klipp

16. September 2018, 23:23 Uhr

Fußball-Oberligist Eutin 08 wartet weiter auf seinen ersten Heimsieg. Die Eutiner unterlagen in einer gutklassigen Partie vor nur 120 Zuschauern dem SC Weiche-Flensburg II mit 2:3 Toren und müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig aus ihren Chancen gemacht zu haben.

Die Gastgeber begannen sehr konzentriert und setzten die Flensburger sofort unter Druck. Bereits in der achten Minute belohnten sich die Eutiner für ihren engagierten Auftritt. Nach einem klugen Zuspiel von Florian Ziehmer trat Kevin Hübner an und traf unhaltbar zum 1:0. Kurz darauf traf wiederum Hübner nur das Außennetz. Der SC Weiche Flensburg II spielte mit, tauchte aber zunächst selten gefährlich vor dem Eutiner Tor auf. Auf der Gegenseite hätten die Gastgeber für klare Verhältnisse sorgen können. Doch Christian Rave, Rasmus Tobinski, Thies Borchardt, Ziehmer und Sebastian Witt mit einem Pfostentreffer brachten den Ball nicht im Tor unter. Die schwache Chancenverwertung rächte sich in der 40. Minute. Nach einer scharfen Hereingabe vollendete Martin Pitter zum überraschenden Ausgleich. Dabei verletzte sich der Eutiner Torwart Thorge Beuck am Ellenbogen und musste gegen Nikolas Wulf ausgewechselt werden. Ihm droht eine längere Zwangspause.

Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen. Zunächst rettete Wulf gleich zweimal gegen Marcel Cornils, dann scheiterte Tobinski mit einem Drehschuss an Gäste-Keeper Raphael Straub. In der 70. Minute hatten die Eutiner den Torschrei auf den Lippen. Ziehmer zog von der Strafraumgrenze entschlossen ab, der Schuss klatschte jedoch an die Unterkante der Latte und von dort aus zurück ins Feld. Die Entscheidung fiel binnen fünf Minuten. In der 75. Minute brachte Cornils mit einem strammen Schuss die Gäste in Führung. Die Antwort kam nur zwei Minuten später. Der unmittelbar zuvor eingewechselte Kevin Ferchen traf mit einem gefühlvollen Schuss ins lange Eck zum 2:2. Die Freude der Eutiner währte allerdings nur drei Minuten. Dann traf Tobias Zuth mit einem unhaltbaren Drehschuss zum 3:2 für die Gäste. Eutin 08 kämpfte bis zum Schlusspfiff und setzte in den letzten Minuten alles auf eine Karte. Ein Tor wollte jedoch nicht mehr fallen. Die letzte Chance besaß Ziehmer, dessen Schuss jedoch neben dem Gäste-Tor landete.

„Das war ein intensives Spiel auf gutem Niveau. Bis auf die Chancenverwertung kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Heute hat das effizientere Team gewonnen“, sagte Co-Trainer Tim Brunner. Eutin 08 muss bereits am nächsten Mittwoch, dem 19. September wieder auflaufen. Dann tritt der Oberligist um 19.30 Uhr im Kreispokal beim Landesligisten Oldenburger SV an.