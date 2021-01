Eutin : Gunnar und Sven Schröder wollen Mietwohnungen an der Wisser-Straße bauen

Die Eutiner Bestattungsunternehmer planen zehn Wohnungen auf dem Familiengrundstück an der Wilhelm-Wisser-Straße 27.

Avatar_shz von Constanze Emde

15. Januar 2021, 10:28 Uhr

Eutin | Gunnar und Sven Schröder sind zwei Namen die seit Jahrzehnten in Eutin untrennbar mit dem gleichnamigen Bestattungsunternehmen verbunden sind. Jetzt wagen sich die beiden Brüder auf neues Terrain und wollen auf dem Familiengrundstück an der Wilhelm-Wisser-Straße 27 neuen Wohnraum zur Miete schaffen.

Haus des Urgroßvaters ist zu sanierungsbedürftig für Erhalt

Der Urgroßvater der beiden hatte das Haus in den 1930er Jahren gebaut. Von ihm über die Großtante hatten sie es im vergangenen Jahr geerbt und angefangen auszuloten, was machbar sei, erklärt Gunnar Schröder. „Er starb im Alter von 96 Jahren, da war ich 20 und unsere erste Intention war natürlich: ‚Wir müssen das Gebäude erhalten, das muss stehen bleiben.‘“ Doch ein genauerer Blick in die Bausubstanz habe ergeben, dass das Sanieren unter heutigen Anforderungen nicht realisierbar sei. Zusammen mit Architekt Stephan Lange aus dem Architekturbüro Griebel überplanten die Geschwister das 1100 Quadratmeter große Grundstück. Ihre Ideen zur Nachverdichtung stellte Gunnar Schröder gemeinsam mit dem Architekten im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend vor.

Neubau mit Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen geplant

„Das Bestandsgebäude soll abgerissen werden und stattdessen ein Gebäude mit zwei Voll- und einem Staffelgeschoss entstehen“, sagte Lange. Der Baukörper soll sich an der Wilhelm-Wisser-Straße orientieren, die als die dominierendere Einfahrtsstraße gelte. Um den starken Verkehr dieser Einfahrtstraße nicht zusätzlich zu strapazieren, ist die Erschließung des Gebäudes wie bisher vom Alten Braaker Weg aus geplant. Ziel der Geschwister und Architekten sei es, zehn Wohneinheiten mit Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen im riegelförmigen Neubau zu realisieren. Das Gebäude soll in seiner Höhe die Ist-Höhe des Bestandsgebäudes mit zehn Metern nicht übersteigen, eher darunter liegen, machte der Architekt deutlich. Die Wohnungen sollen barrierearm sein, ein Fahrstuhl wird eingebaut. Auch die Parkplätze für die Wohnungen werden auf dem Grundstück angelegt.

Ausschuss heißt Nachverdichtung und neuen Wohnraum gut

Die Pläne der Eutiner Unternehmer sind im Rahmen der Nachverdichtung nach Paragraph 34 realisierbar, eine Zustimmung des Ausschusses brauchen sie nicht. Ausschussmitglieder äußerten sich aber positiv zum Vorhaben, Wohnraum zu schaffen. Die Frage, ob ein Bebauungsplan an der Stelle notwendig sei, verneinte Susanne Stange vom zuständigen Fachdienst: „Die Frage ist doch, was sie erreichen wollen. Ein B-Plan ist nicht sinnvoll, wenn es auch einfacher geht. Die dichtere Bebauung an der Stelle ist der Situation angemessen.“

Gemeinsam mit dem Architekten wollen die Brüder Schröder nun an die detaillierte Planung gehen, um einen Bauantrag stellen zu können.