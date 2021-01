Lübeck : Güterbahnhof: Neues Quartier ideal für Pendler

Auf dem Gelände unweit des Lübecker Hauptbahnhofs entstehen 300 Wohneinheiten, ein Studentenheim und ein Hotel.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

20. Januar 2021, 16:38 Uhr

Lübeck | Das Warten hat ein Ende: Rund ein Vierteljahrhundert, nachdem zuletzt die Rangierloks Wagons auf den Gleisen hin- und hergeschoben haben, kommt Bewegung in das Projekt Wohnen auf dem Güterbahnhof-Gelände. Die „Wohnkompanie Nord GmbH“ möchte das rund 45 Hektar große Areal zu einem neuen Quartier im Stadtteil St.-Lorenz Süd entwickeln. Vorgesehen sind auf etwa acht Hektar rund 300 Wohnungen, ein Hotel, ein Studentenheim sowie Gewerbe- und Grünflächen.

Wie auch an anderen Stellen, versucht die Hansestadt gerade, weiteren Wohnraum zu schaffen. Laut aktuellem Wohnungsmarktbericht (2018) gibt es in der Hansestadt einen Bedarf von etwa 3900 Wohneinheiten bis ins Jahr 2025 – das neue Quartier könnte also Abhilfe schaffen.

Die Lage des Geländes ist vorteilhaft insbesondere für Pendler, denn der Güterbahnhof liegt nur rund 500 Meter vom Hauptbahnhof und knapp 1000 Meter von der Altstadt entfernt.

Schallschutz wegen hoher Zugfrequenz nötig

Kürzlich hat die Hansestadt den Bebauungsplan veröffentlicht. Demnach sind im südöstlichen Bereich die rund 300 Wohneinheiten vorgesehen. Geplant sind Mehr- und Einfamilien- sowie Reihenhäuser. Etwa 300 Wohneinheiten groß soll auch das Studentenwohnheim im nordwestlichen Bereich werden. Die Gewerbebetriebe wiederum sollen sich im Bereich der ehemaligen Güterhalle ansiedeln können und sind zwischen den Gleisen der Bahnlinie Hamburg-Lübeck und den Wohnbereichen vorgesehen – quasi auch als Lärmschutz der Wohneinheiten vor dem Bahnlärm. Denn nach Auskunft der Deutschen Bahn liegt die Zugfrequenz tagsüber bei 226 Nahverkehrs-, elf Fernverkehrs- und 14 Güterzügen. Nachts wird die Zugfrequenz mit 74 Nahverkehrs- und zwölf Güterzügen angegeben – unberücksichtigt bleiben indes noch die Verkehre, die die Fehmarnbeltquerung mitsichbringen soll.

Für die Neubauten sind allerdings „passive Schallschutzmaßnahmen und schallabgewandte Grundrissorientierung von Wohn- und Schlafräumen“ vorgesehen. Zudem hilft das gesamte Quartier letztlich auch dabei, den Schienenlärm aus den bestehenden Wohnquartieren zu mildern.

Anwohner schon 2007 über die Nutzung befragt

Über die Nutzung des Geländes waren 2007 sogar Anwohner befragt worden. Ein Immobilienentwickler hatte schließlich 2013 Gelände übernommen, bis 2017 die „Wohnkompanie Nord“ Eigentümerin wurde. Diese brachte auch bei den Plänen das Studentenheim und das Hotel ins Spiel. Letzteres wird verkehrsgünstig angelegt; es soll am östlichen Rand des Quartiers – in direkter Nähe zum Hauptbahnhof – entstehen.

Das städtebauliche Konzept sieht vor, dass das neue Quartier – aktuell eine Brachfläche – über die bestehenden Straßen Am Güterbahnhof und Töpferweg erschlossen wird. Allerdings soll der Verkehr weitgehend aus dem Quartier herausgehalten werden – eine Verbindung zwischen den beiden Erschließungsstraßen ist nicht vorgesehen; nur Müllwagen und Co. sowie Rad- und Fußverkehr haben freie Fahrt ins Gelände.

Knackpunkt für die ohnehin stark frequentierten Lübecker Straßen könnte das Plus an Verkehr werden, das die Bewohner mitsichbringen. Laut Gutachtern wird ein Plus von etwa 2500 Pkw-Fahrten sowie gut 100 Lkw-Fahrten erwartet. „Die Neuverkehre erhöhen die täglichen Verkehrsbelastungen entlang der Hansestraße um bis zu 18 Prozent“, heißt es weiter in den Planungsunterlagen. Dennoch könnten die angrenzenden Straßen den Verkehrszuwachs verkraften, heißt es.

Die Bewohner sollen indes ihre Fahrzeuge in Tiefgaragen unterbringen. 232 Stellplätze sind hierfür geplant, während fürs Studentenwohnheim 60 Stellplätze vorgesehen sind. Im öffentlichen Straßenraum sollen rund 90 Parkplätze zur Verfügung stehen.

Nur der Wasserturm bleibt erhalten

Damit das Quartier nicht nur aus Straßen und Häusern besteht, soll ein „grünes Band“ angelegt werden. „Die Grünfläche steht sowohl den Bewohnern des neuen Quartiers als auch den Bewohnern des Stadtteils St. Lorenz Süd für die Naherholung zur Verfügung“, heißt es im B-Plan.

Von der Infrastruktur des Güterbahnhofs selbst bleibt wohl nur der denkmalgeschützte Wasserturm erhalten; er soll saniert werden. Eine Nutzung ist aber indes noch nicht abschließend geklärt.