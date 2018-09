Grundstein für Rettungszentrale in Preetz gelegt

von Michael Kuhr

17. September 2018, 17:12 Uhr

Gestern wurde in Preetz der Grundstein für eine neue Rettungszentrale gelegt. Sie kostet rund vier Millionen Euro und soll im Sommer 2019 in Betrieb genommen werden. Eine aktuelle Ausgabe des Ostholsteiner Anzeigers, eine Handvoll Münzen und eine Kopie der Baupläne wurden in eine Kupferkapsel gesteckt und dann im Grundstein eingemauert. Der Stein selbst wird im Zuge der Bauarbeiten im Fundament seinen endgültigen Platz finden. Seite 27