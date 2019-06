Malente : Grundstein für neue Schule soll in zwei Jahren gelegt werden

CDU-Fraktionschef Uwe Potz: Der Kaufvertrag für das Grundstück von 34.000 Quadratmetern steht kurz vor der Vollendung.

von Michael Kuhr

22. Juni 2019, 21:52 Uhr

Malkwitz | Die Marschrichtung für die CDU Malente steht: In zwei Jahren soll der Grundstein für eine neue Schule an neuem Standort in Malente gelegt werden, in vier bis fünf Jahren soll Einweihung sein. Das sagte Fraktionschef Uwe Potz am Samstag vor knapp 20 Teilnehmern einer CDU-Infoveranstaltung in Malkwitz.

„Die CDU will die Schule und die Eltern auf dem Weg zu einer neuen Schule mitnehmen“, sicherte Potz den anwesenden Elternvertretern und dem kommissarischen Schulleiter der Schule an den Auewiesen, Karsten Fritz, zu. So stehe der Kaufvertrag über den Ankauf des Grundstückes, einer 34.000 Quadratmeter großen Koppel hinter dem Sportplatz, kurz vor der Vollendung. Damit werde es eine neue Schule und keine langwierige Baustelle in der Schule an den Auewiesen geben.

Und Uwe Potz beruhigte: „Für die CDU wird es in der Gemeinde Malente weiterhin drei Schulstandorte geben: die Grundschule in Sieversdorf, die Grundschule Malente und die neue Schule in der Neversfelder Straße.“ Allerdings müssten auch die Schülerzahlen stimmen, schränke Potz vorsichtig ein.

Doch die Skepsis einiger Teilnehmenden blieb, denn die Substanz der beiden Grundschulen in Sieversdorf und Malente sei nicht gut. Und auf 34.000 Quadratmeter könnten auch gut weitere Schüler – zum Beispiel der beiden Grundschulen – gut untergebracht werden. „Wenn der gemeindliche Haushalt nicht so wackeln würde, dann würden wir auch drei neue Schulen bauen“, sagte Uwe Potz. Für ihn sei der Standort der Grundschule in Sieversdorf „nicht verhandelbar“. Eine Großschule sei für ihn auch nicht vorstellbar. Aber wenn die Grundschule in Malente neu gebaut werden müsste, dann müsste man neu überlegen.

„Niemand muss Angst vor einer großen Schule haben“, sagte Schulleiter Karsten Fritz aus eigener Erfahrung an anderen Schulen. Große Schüler nehmen Rücksicht auf die Kleinen, es gebe ein friedliches Miteinander. Derzeit gebe es an der Schule 295 Schülerinnen und Schüler – bei 260 müsse die Standortfrage gestellt werden. Bürgervorsteher Rainer Geertz (CDU) räumte ein, dass es innerhalb der CDU bereits Gedankenspiele für eine große Schule gegeben habe: „Aber wir wollen die kleinen Schulen erhalten.“

Uwe Potz schilderte das weitere Vorgehen: „Es wird jetzt schnell einen Architektenwettbewerb geben.“ Dann müsse die Gemeinde Malente einen Bebauungs- und Flächennutzungsplan aufstellen. In den Planungen sollte aber auch Platz für eine Grundschule und auch eine Kindertagesstätte ausgewiesen werden. Aber auch eine Aula steht auf der Wunschliste der CDU.

Bei der Finanzierung eines Umbaus der bestehenden Schule allerdings gehen der Gemeinde Malente 2,75 Millionen Förderung des Landes durch die Lappen, weil dann der Baubeginn bis September erledigt sein muss. Und das ist nicht zu schaffen. „Wir wollen jetzt keine Schnellschüsse und verzichten auf das Geld“, sagte Potz. Ein Neubau werde so viel preiswerter, dass das fehlende Geld nicht weh tue.