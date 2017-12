Grundstein für Fachgebäude

vergrößern 1 von 1 Foto: Röhlk 1 von 1

von Michael Kuhr

erstellt am 08.Dez.2017 | 12:51 Uhr

Im August begannen die Vorarbeiten für den Neubau des Fachgebäudes am Gymnasium Schloss Plön. Gestern Mittag war Grundsteinlegung auf dem Schulhof für das Projekt mit einer Nutzfläche von 2500 Quadratmetern.

Landrätin Stephanie Ladwig und Kreispräsident Peter Sönnichsen versenkten gemeinsam eine Kupferkartusche mit dem frisch gedruckten Jahrbuch der Schule, Zeitungen, Plänen und Münzen im Fundament. „Jeder Euro in Bildung ist bestangelegtes Geld“, betonte die Landrätin mit Blick auf diese „Zukunftsinvestition“.

Das Fachgebäude für Biologie, Chemie, Physik, Kunst, Werkstatt und Textil biete einen guten Arbeitsplatz für Schüler und Lehrer. Aus Denkmalschutzgründen war der ursprüngliche Plan, das Hauptgebäude energetisch zu sanieren und aufzustocken, verworfen worden. Außerdem hätte die Sanierung des bestehenden Fachgebäudes von 1976 mehr als 80 Prozent der Kosten für einen Neubau verschlungen, erklärte Ladwig.

Das Hauptgebäude solle später energetisch saniert werden. Dann dient das alte Fachgebäude als Zwischenlösung für einige Klassen, bevor es abgerissen wird. Schulleiterin Anne Paulsen erinnerte an die sehr intensive Planungszeit seit Sommer 2014, die ihren ersten Meilenstein durch die Grundsteinlegung finde. Einen Leuchtturm in der Schullandschaft des Kreises und des Landes nannte Hans-Herbert Pohl, Vorsitzender des Kreistagsausschusses für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft, das Vorhaben. Es erfordere Mut, ein auf den ersten Blick noch intaktes Gebäude durch ein neues zu ersetzen. Ein gut ausgestattetes Fachgebäude, das beste Lehr- und Lernbedingungen bietet, ist der entstehende Bau für Norbert Maroses, Ausschussvorsitzender für Schule, Kultur und Sport: „Der Kreis hat viel Geld in die Hand genommen, es ist gut angelegtes Geld. Wir können Kindern nichts besseres geben als Bildung.“ Der Neubau kostet rund 5,65 Millionen Euro. Davon kommen 2,2 Millionen Euro vom Bund nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für strukturschwache Regionen.