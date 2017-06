Grundstein am Gerberhof ist gelegt

vergrößern 1 von 2 Foto: Kuhr 1 von 2

Der 1650 gebaute „Gerberhof“ war einst eines der ältesten Fachwerkhäuser in Plön. Es stand unter Denkmalschutz, musste aber abgerissen werden, weil es nicht mehr sanierungsfähig war. Jetzt entstehen dort zehn barrierearme Wohnungen. Gestern wurde von den beiden Investoren Carsten Nemitz und Norbert Nickel im Beisein der künftigen Eigentümer und Bürgermeister Lars Winter der Grundstein gelegt. „Wir mussten bei den Abrissarbeiten einen 1,20 mal 1,40 Meter großen Findling beiseite räumen“, sagte Carsten Nemitz. Das musste früher einmal der Grundstein gewesen sein. Gestern wurden die Baupläne, zwei aktuelle Tageszeitungen und ein Cent-Stück in eine Kupfer-Kartusche gesteckt und gleich von den beiden Investoren eingemauert.

Es war ein ebenso langer wie steiniger Weg bis hin zum Neubau des modernen „Gerberhofes“, der jetzt in idyllischer und dennoch zentraler Lage direkt an Schwentine und Fußgängerzone entsteht. Auf dem Fundament werden zehn komfortable und barrierefreie Wohnungen gebaut. Wasser wird von der Sonne erwärmt. Außerdem wird es eines der ersten Häuser in Plön sein, das über einen Glasfaseranschluss verfügt. Die Wohnungen variieren zwischen 65 und 110 Quadratmeter, alle haben einen Balkon oder eine Terrasse. Es gibt einen Fahrstuhl. Sieben Wohnungen, so Carsten Nemitz, sind bereits verkauft, eine Wohnung sei reserviert und zwei noch frei.

Die ersten Planungen für den „Gerberhof“ begannen für die beiden Investoren bereits 2013. Sie stießen in der Stadt Plön auf positive Resonanz. Es wurde ein Bebauungsplan aufgestellt und im Oktober 2016 Detailfragen geklärt. Im Frühjahr wurde der alte „Gerberhof“ abgerissen.

„Wenn alles nach Plan läuft, kann im Dezember Richtfest gefeiert werden“, sagte Nemitz. Mitte nächsten Jahres werden die Wohnungen von den Eigentümern bezogen. Darüber freute sich auch Bürgermeister Lars Winter: „Die beiden Unternehmer sind ein Gewinn für die Stadt Plön.“ Er sicherte für mögliche weitere Projekte eine schnelle Bearbeitung zu: „Die Stadt steht bei weiteren Bauvorhaben an ihrer Seite.“





von Michael Kuhr

erstellt am 28.Jun.2017 | 13:10 Uhr