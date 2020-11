Plön/Ascheberg : Grundschule Vogelsang: Kostenexplosion bei Erweiterungsbau

Untergrund trägt nicht: Umbau soll statt 3,2 knapp 5,2 Millionen kosten.

12. November 2020, 15:33 Uhr

Plön/Ascheberg | Diese Nachricht hat den Hauptausschuss des Schulverbandes Plön kalt erwischt: Der Erweiterungsbau der Grundschule Vogelsang in Ascheberg wird statt 3,2 knapp 5,2 Millionen Euro kosten. Der Grund: Laut Gutachten trägt der Boden die angepeilte Bauvariante nicht. Mit sechs Ja-Stimmen bei einer Enthaltung von Grebins Bürgermeister Karl Schuch sprach sich das Gremium nach langer Diskussion dafür aus, den bestehenden Bau im Mittelteil der Schule nicht wie geplant um zwei Geschosse aufzustocken (Variante 1), sondern abzureißen und neu zu bauen (Variante 2). Es verwarf die alternative dritte Variante eines Erweiterungsbaus auf dem Schulhof.

„Mich ärgert, warum das jetzt erst rauskommt“

Im September 2019 hatte sich die Schulverbandsversammlung wie berichtet für die Aufstockung und den barrierefreien Entwurf des Architekturbüros Stephan Rimpf (Eckernförde) mit Fahrstuhl, Brandschutz sowie WC- und Küchenausstattung ausgesprochen. „Laut Bodengutachten tragen Untergrund und Fundamente nicht. Das wirft uns ein halbes Jahr zurück“, erläuterte der Vorsitzende, Aschebergs Bürgermeister Thomas Menzel, das Problem. „Mich ärgert, warum das jetzt erst rauskommt“, schimpfte er. Rimpfs Kollegin Claudia Nehlsen schilderte die Gründe dafür, warum das Fundament die zusätzliche Last nicht tragen würde. Beim Bau des Mittelteils der Schule 1981, als der über 100-jährige Altbau erweitert wurde, sei nicht so gebaut worden, wie in der Statik vorgegeben: Es sei nicht genug Kies in die Sohle geschüttet worden und das Stahlgitter des Fundaments sei nur einfach und nicht zweifach verbaut. Man habe vorab mit einem Statiker gesprochen, doch hätten sich die Werte aus der vorliegenden Statik (von 1981) nicht bestätigt. Es gebe die Möglichkeit, für rund 700.000 Euro das Fundament abschnittsweise aufzugraben und auf jeweils 1,25 Meter mit Beton zu unterfangen. Bei 170 laufenden Metern Fundament sei das sehr langwierig, weshalb sich der Hauptausschuss dafür nicht erwärmen mochte.

„Das Bodengutachten war nur zur Sicherheit“

Ein komplett durchdachter Bau sei besser, als etwas draufzusetzen, meinte Gernot Melzer (CDU). Bernd Möller (SPD) zeigte sich irritiert darüber, dass jetzt, wo die Entscheidung getroffen sei, die Erkenntnis komme, dass der Boden nicht trägt. Nach den Worten von Teamleiter Martin Köpke hätte die Aufstockung eigentlich funktionieren müssen. „Das Bodengutachten war nur zur Sicherheit“, erklärte er den Verlauf der Planungen nach Sichtung der (alten) Unterlagen für die Variante 1 und Beauftragung von Planer und Statiker. Für Voruntersuchungen brauche man Geld. Schulleiterin Angela Schaarschmidt-Philipp äußerte ihre Sorgen bezüglich Rissen in den Wänden des Mittelbaus, die sie bereits 2017 dem Schulverband gezeigt habe, der durchhängenden Decke des Musikraums und schrägen Türzargen. „Wir sitzen nicht in einem ganz sicheren Bau“, argumentierte Schaarschmidt-Philipp gegen Variante 1 und lehnte auch Variante 3 ab, weil der Schulhof verloren gehe und ein Durchgangsraum entstehen würde.

Gefördert wird das Projekt mit 1,3 Millionen Euro von Bund und Land. Nach den Worten von Dörte Hohbein, im Plöner Rathaus zuständig für den Fachbereich Schulverband, müsse der Förderbescheid geändert und dies begründet werden. Es bleibe aber bei den 1,3 Millionen Euro Förderung. Wegen Corona sei die Antragsfrist bis März 2023 verlängert worden.