Grundgebühr verdreifacht

von Michael Kuhr

erstellt am 13.Dez.2017 | 15:09 Uhr

Die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde Bösdorf wird teurer. Die Gemeinde muss die Preiserhöhung für die Annahme von Fäkalschlamm durch das Amt Preetz-Land an die Gebührenzahler weiterreichen. Damit verdreifacht sich die Grundgebühr von 1,02 auf 3 Euro monatlich.

Sport bei der Weihnachtsgala





„Baltic Sound Attack“ in Grebin





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Die Weihnachtsgala des Sportvereins „Plön bewegt“ findet am Sonnabend, den 16. Dezember, ab 17 Uhr in der Sporthalle am Schiffsthal statt. Die Besucher erwartet ein kunterbunter Mix aus Turnen, Akrobatik und einigen Überraschungen, heißt es in der Einladung von Anja Kuhnt.Die Kieler Band „Baltic Sound Attack“ steht für Rhythm and Brass, für eigene groovige Arrangements bekannter und weniger bekannter Klassiker der U-Musikgeschichte, für fetzigen Soul mit einer Prise Jazz, Rock, Latin und Swing. Die Band ist am Sonnabend, 16. Dezember, ab 20 Uhr in der Grebiner Hofkneipe zu Gast. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Hut geht rum.