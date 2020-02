Eutin : Grundausbildung im Dodauer Forst

Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ bringt neuen Soldaten bei Übung „Holstein Ritt“ militärische Fähigkeiten bei.

19. Februar 2020, 14:39 Uhr

Eutin | Essen aus der Tüte. Notdurft in selbstgegrabenen Löchern. Schlafen unter schräg ausgespannten Planen. Alles mitten im Dodauer Forst. Bei einstelligen Temperaturen, bei vom Regen durchnässten Wald. Alles ist Teil der sogenannten erweiterten Grundausbildung, für die das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ gerade seine Übung „Holstein Ritt“ nutzt. Die fast drei Dutzend Soldaten im Wald sind erst seit kurzem bei der Bundeswehr, haben die dreimonatige Grundausbildung zwar hinter sich gebracht. Doch Schießen, Gefechtsarten und Co. werden ihnen jetzt in ihrer Einheit beigebracht. „Das ist die Ausbildung nach der Ausbildung“, sagt Hauptfeldwebel Gunnar Jack. 35 Mann bringt der Ausbilder hier in einem Vierteljahr Grundlegendes bei. Und dazu gehört auch das „Leben aus dem Rucksack“.

Bataillonsweitens Training

Stellungsbau, Marschieren, Tarnen und Täuschen – seit Montag sind der Zugführer und seine 35 Soldaten im Dodauer Forst und haben im Rahmen der Übung nicht nur die Aufgabe, ihr Wissen mit Blick auf die Abschlussprüfung zu vervollständigen, sondern auch aktiv am Geschehen teilzunehmen. Die jungen Gefreiten und Offiziersanwärter werden zum Ziel der anderen Eutiner Aufklärer. Denn als Teil des bataillonsweiten Trainings versuchen Spähtrupps, die Stellung auf der Bergkuppe mitten Wald aufzuklären. Und Jacks Trupp muss das nach Möglichkeit verhindern.

Gelb gegen Blau heißt das Szenario, das insgesamt 270 Soldaten des Bataillons noch bis morgen quer durch die Region treibt – von Hohensasel im Kreis Kreis Plön bis hinter nach Stockelsdorf und von Süsel bis Glasau. „Wir haben keinen Truppenübungsplatz mit solchen Ausmaßen“, konstatiert Presseoffizier Hauptmann Matthias Simon. Die B 432 bei Ahrensbök ist wiederum das fiktive Niemannsland. Nördlich und südlich davon liegen die beiden gegnerischen Parteien, die sich gegenseitig ausspähen und damit das Handwerk der Aufklärer trainieren sollen. Dazu zählen die Drohnen-Teams ebenso wie der Stab. Letzterer übt in der Rettberg-Kaserne, während die „freilaufende Übung“ von zwei Kompaniegefechtsständen aus im Blick gehalten wird. Die Öffentlichkeit bekommt von alledem indes nur wenig mit. Die Teams sind klein und wendig, die Drohnen bleiben aufgrund des wechselhaften, schlechten Wetters zur Vorsicht besser am Boden. „Das Ungeplante ist die Realität“, sagt Simon.

Vieles ist noch Neuland

Das bekommen auch die frischgebackenen Soldaten zu spüren. In drei schneckenförmigen Rundverstecken campieren die 35 Mann seit Montag unter freiem Himmel. Für viele ist es das erste Mal. Gewöhungsbedürftig ist nicht nur das Schlafen, sondern auch das Essen: Einmannpackungen ersetzen die Truppenküche. Das Tütenessen muss auf kleinen Feuerstellen mit heißem Wasser zubereitet werden. Doch bevor es ans Essen geht, muss nach dem Dreistunden-Marsch durch den Dodauer Forst alles wieder gesäubert werden. „Erst das Gewehr, dann die Ausrüstung und dann erst der Soldat“, sagt Gefreiter Mehmet Günay. Dabei werden unnötige Geräusche – also auch laute Unterhaltungen – vermieden. Tarnung ist eben alles. Das fängt auch auf den Wegen zu den Stellungen an: Die sind knisterfrei, sprich von Ästen und Zweigen befreit, um die Stellungen nicht zu verraten. „Auch das müssen die Soldaten lernen. Marschieren und Schießen können die ja inzwischen“, sagt Hauptfeldwebel Jack.