Grüner Streit erreicht Ausschuss

Sobieski: „Als direkt gewählter Grüner hat Botzet die Bürger mit seinem Verhalten betrogen und die Fraktion an der Nase herumgeführt“

von Michael Kuhr

19. September 2018, 23:31 Uhr

Der heftige Streit zwischen der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen und ihrem einstigen Fraktionsmitglied Dr. Matthias Botzet entbrannte am Mittwochabend im gemeindlichen Hauptausschuss. Fraktionschef Frank-Michael Sobieski fragte, ob der ihm gegenüber sitzende Dr. Michael Botzet überhaupt am Tisch des Ausschusses Platz nehmen dürfe. „Dr. Botzet darf so lange als Mitglied im Hauptausschuss sitzen, bis er von der Fraktion der Grünen wieder abberufen wird“, erläuterte Bosaus Bürgermeister Mario Schmidt.

Die Grünen selbst hatten Botzet zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung vor den Sommerferien nicht nur als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, sondern auch als Mitglied im Hauptausschuss und im Wirtschaft- und Tourismusausschuss vorgeschlagen – allerdings ohne seine nötige Unterschrift, die nachgereicht werden sollte. Und offenbar auch ohne die Zustimmung Botzets auf dem erforderlichen Formular. Da schien der grüne Streit bereits entbrannt zu sein.

Birgit Steingräber-Klinke, Vorsitzende der SPD-Fraktion, fühlte sich offenbar von den Grünen hinters Licht geführt: „Dr. Botzet wurde uns in der konstituierenden Sitzung als fraktionszugehörig erklärt und das stimmte gar nicht.“ In einem eigenen Tagesordnungspunkt beantragte sie am Mittwochabend im gemeindlichen Hauptausschuss die Klärung des Rechtsstatus des fraktionslosen Gemeindevertreters Dr. Botzet. Hintergrund des SPD-Aufregers: Wäre die Grünen-Fraktion zur ersten Sitzung der Gemeindevertretung mit nur zwei Mitgliedern angetreten, dann hätten sie zwei Ausschusssitze gar nicht bekommen. Die wären, so rechnete Mario Schmidt vor, an die SPD und die BfB gegangen.

„Der Ortsvorsitzende Rolf Kotthoff und ich haben vor der konstituierenden Sitzung mit Dr. Botzet gesprochen“, versicherte Frank Sobieski. Ohne Klärung sei Botzet allerdings in Urlaub gefahren und die Grünen hätten die Besetzung der Ausschüsse so vorgenommen. Doch Botzet sei mit der Zusammensetzung der Ausschusssitze nicht einverstanden gewesen und auch nicht bereit als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen mitzuarbeiten. Das sei allerdings bei der Konstituierung der Gemeindevertretung so nicht klar gewesen, so Sobieski.

„Das ist unmöglich von Botzet. Als direkt gewählter Grüner hat Botzet die Bürger mit seinem Verhalten betrogen und die Fraktion an der Nase herumgeführt“, wetterte Sobieski: „Und wegen dieses Spielkrams fliegen in Bosau gerade der grüne Ortsverband und die grüne Fraktion auseinander.“ Und jetzt sitze Botzet ihm auch noch mit dem Mandat der Grünen am Tisch des Hauptausschusses gegenüber. Dennoch: Sobieski versprach, der Gemeindevertretung am Ende eine saubere und vernünftige Lösung von Fraktion und Ortsverband zu präsentieren.

Bürgermeister Schmidt stärkte dem immer ruhiger werdenden Dr. Matthias Botzet den Rücken: die Fraktion könne Botzet abberufen. Als Fraktionsloser könne er in einem Ausschuss seiner Wahl als beratendes Mitglied aufgenommen werden, und er dürfe Anträge stellen. Jede Fraktion der Gemeindevertretung könne beantragen, eine Neuwahl der Mitglieder der Ausschüsse vorzunehmen. Das gehe erst bei der übernächsten Sitzung der Gemeindevertretung.

Kritik übte Sobieski an der Berichterstattung unserer Zeitung über die Zerwürfnisse der Bosauer Grünen. Er stellte klar, dass die bereits ausgeschiedene Gemeindevertreterin der Grünen, Dr. Charlotte Jurenz, das Gremium nicht aufgrund von innerparteilichen Zerwürfnissen, sondern aufgrund ihrer eigenen, geänderten Lebensplanung verlassen habe. Aber auch die Wahrnehmungen von Dr. Matthias Botzet in seinem Brief an Bürgervorsteher Jeske und Bürgermeister Schmidt seien „falsch und entsprechen nicht der Wahrheit“.

Botzet sei einfach zu den wichtigen Sitzungen nicht erschienen, habe an nötigen Entscheidungen einfach nicht teilgenommen. Außerdem zeuge es von Respektlosigkeit, wenn er vom „sogenannten“ Ältestenrat und von „vermeintlichen“ Fraktionsvorsitzenden schreibe.