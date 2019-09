Eutin : Grüne wollen Tempo 30 in ganz Eutin

30 statt 50 in der Wisserstraße zugunsten der Sicherheit und Lärmbelästigung: Eutins Grüne unterstützen die Anwohner.

26. September 2019, 15:29 Uhr

Eutin | Mehr als 70 Anwohner in der Wilhelm-Wisser-Straße machen sich rund um Karin Clausen stark dafür, dass die erlaubte Geschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert wird. Ihre Sorgen: „Viele fahren jetzt schon deutlich schneller als erlaubt und die Straße ist für ein wichtiger Schulweg. Das sichere Queren ist aber kaum möglich. Außerdem sei die Raserei eine enorme Lärmbelastung“, fasst Karin Clausen zusammen. In einem Schreiben samt Unterschriftenliste hat sie Fraktionen und Bürgermeister Carsten Behnk kontaktiert und im Namen der Anwohner um die Geschwindigkeitsreduzierung gebeten.

Grüne: „Eutin kann selbst Straßenverkehrsbehörde werden“

Eutins Grüne unterstützen in ihrer Pressemitteilung das Vorhaben und gehen einen Schritt weiter. „Tempo 30 sollte in Eutin die Regel werden. Seit 2017 haben Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern die Möglichkeit, Straßenverkehrsbehörde zu werden und damit die Regelungen für Tempo-30-Zonen selbst zu bestimmen“, erläutert Christiane Balzer, „die Stadt Eutin sollte ernsthaft diskutieren, sich diese Chance der selbstbestimmten Verkehrssteuerung nicht entgehen zu lassen“.

„Fußgänger und Radfahrer haben ein Recht auf ein sicheres Gefühl im Verkehr“

Ralf Langenstück (Grüne) betont: „Menschen zu Fuß und auf dem Rad haben einen Anspruch darauf, sich sicher im öffentlichen Verkehrsraum bewegen zu können.“, Berichte von Menschen, die sich wegen Rasern nicht mehr auf die Straße trauen und Schulkinder gefährdet werden, müsse ein Alarmsignal sein. Aus Sicht der Grünen gebe es mit der West- und Kerntangente genügend Ausweichmöglichkeiten für den Autoverkehr.

Die SPD war mit dem Antrag, Tempo 30 im Stadtgebiet einzuführen, erst kürzlich gescheitert.

Kreis: Schulwegerlass greift im Fall Wisser-Straße nicht

Was sagt die derzeit zuständige Kreisverkehrsbehörde: Wäre Tempo 30 im Schulwegbereich an der Kreuzung Wisserstraße/Friedrichstraße/Klaus-Groth-Straße auf Antrag möglich? „Tempo-30-Zonen werden insbesondere in Wohngebieten ausgewiesen. Sie sind nicht zulässig auf Straßen des überörtlichen Verkehrs, an Vorfahrtsstraßen und an Straßen mit Ampelkreuzungen oder Einmündungen. Da es sich bei der Wilhelm-Wisser-Straße um die Landesstraße 184 mit entsprechender Vorfahrtsbeschilderung handelt, ist dort keine Tempo-30-Zone zulässig“, antwortet Kreis-Pressesprecherin Carina Leonhardt auf die grundsätzliche Frage nach Tempo 30 in der Wisserstraße. Und wie sieht es im Bereich der Schule aus? „Der Schulwegerlass und die Regelungen der Straßenverkehrsordnung legen wiederum fest, wo innerhalb geschlossener Ortschaften im Bereich von allgemeinbildenden Schulen und Kindergärten eine ‚normale‘ 30-km/h-Beschilderung möglich ist. Voraussetzung ist, dass die Einrichtung über einen direkten Zugang zur Straße verfügt. Die streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkung ist dann auf den unmittelbaren Bereich der Einrichtung und insgesamt auf höchstens 300 Meter zu beschränken und zwar an der Straße, an der die Schule liegt.“ Die Schulen Am Kleinen See liegen an der Lübschen Koppel und nicht an der rund 300 Meter entfernt Friedrichstraße. „Die genannten Vorschriften zur Schulwegsicherung gelten somit nicht“, sagt Leonhardt. So oder so müsste die Stadt Eutin den Antrag beim Kreis stellen, um ein sogenanntes Prüfverfahren für den Einzelfall auszulösen.