Grüne ungehalten: „Die Klinikleitung muss endlich besser werden“

von Juliane Kahlke

erstellt am 13.Nov.2017 | 11:44 Uhr

Gravierender Personalmangel, Lückenstopferei und weitere Missstände wirft der Betriebsrat der Geschäftsführung der Sana-Kliniken Ostholstein vor (wir berichteten.) Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen äußert sich dazu. Die Vorstandsmitglieder Gaby Braune und Anke Johannsen halten die Sana-Geschäftsführung für anscheinend unbelehrbar. „Die grüne Kreisfraktion zweifelt langsam daran, dass die Sana-Geschäftsführung auf einen guten Ruf, akzeptable Pflegebedingungen und eine Klinikführung im Sinne der Patienten überhaupt Wert legt“, heißt es in einem Schreiben an unserer Redaktion. Stattdessen verfestige sich immer mehr das Bild einer rein ökonomisch orientierten Geschäftspolitik, die nur nachbessere, wenn es gar nicht mehr anders gehe.

Gingen Betriebsräte mit Brandbriefen an die Öffentlichkeit – und das nicht zum ersten Mal –, dann sei der interne Frieden massiv gestört, sagen die Grünen und sehen einen Beleg dafür allein in der Tatsache, dass in der Vergangenheit Dienstpläne nur noch mit Hilfe der Einigungsstellen haben geregelt werden können. „Das sollte nicht erforderlich sein, denn die werden erst angerufen, wenn auf der direkten Ebene keine Einigung möglich war“, sagt die Fraktion. Trauriger Weise sei es Fakt, dass die Klinikleitung schon Strafzahlungen habe leisten müssen.

Braune und Johannsen beruhigt es keineswegs, wenn Geschäftsführer Abel anführe, dass die Gefährdungsanzeigen im letzten halben Jahr um die Hälfte zurückgegangen seien, wie die Frauen sagen, denn: „Jeder Anzeige kann eine Patientengefährdung zu Grunde liegen.“

Dennoch halten die Grünen die Forderung der SPD auf Rekommunalisierung für Schaupolitik. Die SPD wisse genau, dass der Kreis dazu gar nicht in der Lage sein würde, und dass die Rechtslage auf Landesebene es gar nicht hergebe. Schließlich habe die SPD noch bis vor wenigen Monaten das zuständige Sozialministerium mit der eigenen Ministerin geführt.

Kurzfristig gibt es aus grüner Sicht nur einen Weg: „Die Klinikleitung muss endlich besser werden.“ Wenn man Fachkräfte gewinnen und halten wolle, müssen die Personalschlüssel angemessen sein, Freizeit- und Urlaubsregelungen eingehalten werden und das Gehalt müsse stimmen, lautet die Empfehlung der Grünen. Dann bekomme man auch die Fluktuation in den Griff und die Patienten könnten sich sicher fühlen. Anderen Kliniken gelinge das auch.